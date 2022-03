El nombre de José Luis Gayà marca la previa de la vuelta de la semifinal de Copa del Rey desde que se retiró con dolor en el partido de ida. El capitán lleva muchos días trabajando a destajo para llegar y José Bordalás no lo descarta.

“El jugador ha entrenado con normalidad. Está bien, no obstante nos queda una sesión mañana por la mañana. Hablaremos tranquilamente a ver cómo está, no he tenido tiempo hoy de hablar después de la sesión. No ha habido ningún problema, ha entrenado bien”, explicó el preparador alicantino.

Con esto, el lateral de Pedreguer, que entrenó con el resto del grupo en la sesión matutina de entrenamiento apurará hasta el final para tomar la decisión, aunque su predisposición en máxima y si está listo será titular en el partido más importante de la temporada.

El estado de Paulista

El técnico también tuvo palabras sobre el estado físico de Paulista, que regresó ante el Mallorca tras unos meses de inactividad por una lesión. "Paulista está francamente bien, me sorprendió jugando todos los minutos del partido y lo hizo con buenas sensaciones". Por último, se refirió a Guillamón. "Con esa fractura y el quirófano ha estado muy limitado, el otro día ya apareció sin la máscara y las sensaciones fueron buenas".