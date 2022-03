José Bordalás, entrenador del Valencia CF, habló este lunes de su tensión con el club en las últimas semanas, acrecentada también por todo lo concerniente al mercado de fichajes invernal.

Fue en declaraciones a Onda Cero, donde explicó con serenidad su punto de vista sobre una situación que le está resultando muy incómoda. “Me he sentido agobiado porque no puedo estar hablando de todo lo que concierne al club, porque hay cosas que se me escapan”, indicó el alicantino.

“El Valencia atraviesa un mal momento, no he tenido la suerte de llegar en el mejor momento, pero soy profesional y estoy aquí para intentar que el Valencia esté lo más arriba posible”, concluyó Bordalás en lo referente a una compleja situación que puede coger también aire si mete al equipo en la final de la Copa del Rey.