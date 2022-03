José Luis Gayà quiere ser el noveno capitán del Valencia CF en levantar la Copa del Rey en la historia centenaria del club. El de Pedreguer sueña con seguir la estela de Juan Ramón Santiago (1941) Edmundo Suárez ‘Mundo’ (1954), Salvador Monzó (1954), Roberto Gil (1967), Pepe Carrete (1979), Gaizka Mendieta (1999), Rubén Baraja (2008) y su amigo y excompañero Dani Parejo (2019). El lateral izquierdo quiere ser el siguiente en inscribir su nombre y apellidos en este selecto grupo de leyendas valencianistas. Y el miércoles lo demostró en Mestalla anteponiendo sus ganas de alcanzar la final de Copa a su estado físico. Arriesgó, sumó hasta donde pudo en el campo y ayudó desde la banda hasta el pitido final de Gil Manzano. Su cara de alegría en el balcón de la Avenida de Suecia hablaba por sí sola. Su gran sueño de levantar un título con el Valencia ya solo está a noventa minutos.

Una de las grandes motivaciones de Gayà para rechazar a los clubes importantes que seguían sus pasos y dar el visto bueno para renovar con el Valencia es su sueño de poder levantar un título con el brazalete de capitán. El ‘14’ sigue pensando que la mejor sensación de su carrera fue en 2029 cuando finalizó la Copa del Centenario contra el Barcelona en el Benito Villamarín. Tres años después, tiene la oportunidad de repetir, pero esta vez como jefe del vestuario del Valencia. José ha sufrido como el que más durante las dos últimas temporadas. Lo ha pasado mal, ha asumido responsabilidades que no le correspondían, pero su compromiso y pasión por el Valencia ha sido fundamental para que el equipo no se haya caído. Gayà tenía motivos para disfrutar como pocos de la fiesta del miércoles en Mestalla. Como dijo el propio capitán, se lo merecía el equipo y la afición. José, consciente de la importancia que tuvo el valencianismo contra el Athletic, resumió su sentir en redes con dos palabras: «Gràcies, Mestalla».

Nueva recuperación

José confía en que la clasificación para la final de la Copa del Rey retroalimente al equipo en LaLiga. El objetivo es no dejarse llevar y llegar en las mejores condiciones físicas y mentales al estadio de La Cartuja el 23 de abril. Es la fecha del calendario que está marcado en rojo por el capitán. Gayà asumió riesgos el miércoles con una recuperación exprés de diez días que no era la ideal. El jugador dio el visto bueno para jugar a pesar de que no estaba al 100%. La final de Copa lo valía. Ya con el billete a Sevilla en el bolsillo, el planteamiento es diferente. José comenzará un nuevo proceso de recuperación con más calma y sin dar pasos en falso. Hasta que no esté a tope no competirá.