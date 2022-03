El Valencia CF no arroja la toalla en la lucha por Europa. Los de José Bordalás volvieron a hacer bandera de la solidez defensiva para doblegar al Elche CF y presionar a sus rivales. Los blanquinegros fueron superiores casi toda la contienda y rentabilizaron el gol de un Gonçalo Guedes que sigue lanzado con su décimo primer gol liguero de la temporada. La polémica arbitral tuvo un gran protagonismo con dos tantos anulados desde el VAR por fueras de juego muy justos.

La primera parte fue, a los puntos, para el Valencia. El combinado blanquinegro disfrutó de un dominio territorial claro, aunque le faltó veneno en el último tercio del campo. Sustentado en el equilibrio que le daba el trivote con Hugo Guillamón haciendo de ancla y los dos interiores con posibilidad de saltar a la presión, los de Bordalás se mostraban más cómodos que un Elche que trataba de salir en largo y progresar tras las descargas de sus delanteros.

La polémica no tardó en aparecer. En el minuto 7 los blanquinegros se adelantaban en el marcador tras una gran jugada de estrategia. Carlos Soler la puso abierta, Maxi Gómez la cambió al segundo palo y ahí Hugo Guillamón entró completamente solo para poner el 0-1. El colegiado, no obstante, anuló el tanto tras consultar con el VAR al interpretar que Foulquier, que realizó una pantalla al defensor ilicitano, estaba en fuera de juego e intervenía en la acción. La imagen ofrecida por la TV, no obstante, no era concluyente y ni siquiera podía ponderar la posición de todos los defensas del Elche. Una decisión muy rigurosa que caldeó los ánimos en el bando valencianista.

El partido continuó por la misma senda, con un Valencia más presente en campo contrario aunque con dificultades para generar ocasiones. De hecho hasta casi el minuto 40 no tuvo una realmente clara, cuando Guedes aprovechó un fallo en la salida de balón para encarar solo el área, pero trató de ajustar tanto su disparo que se le marchó rozando el palo.

No tardó el luso en quitarse la espinita del fallo. Cinco minutos después de la reanudación un gran pase de Soler, que dibujó una rosca perfecta para superar al lateral rival, encontró a Guedes corriendo al espacio, que definió de la manera menos ortodoxa posible para superar a Badía. La mejor manera de arrancar el segundo acto después de la desgraciada lesión de Diakhaby, que implicó un cambio de esquema con la salida de Ilaix Moriba.

El gol agitó el partido, de hecho Maxi tuvo una para ampliar la renta y el Elche no tardó en replicar con un contragolpe en el que la acción defensiva de Jesús Vázquez fue clave para evitar el remate solo de Pere Milla. El partido se empezó a abrir con los riesgos que tuvo que asumir el equipo de Francisco y a pesar de que las ocasiones no fueron demasiado protagonistas, sí lo fue la sensación de mayor peligro en las transiciones de ambos equipos.

Acierto del VAR anulando el gol del Elche

Cerca del minuto 70 la polémica volvió a aparecer en el Martínez Valero, ya que el árbitro anuló otro tanto por fuera de juego, esta vez al Elche. El rocambolesco tanto de Enzo Roco no tuvo validez a causa de un fuera de juego de Lucas Boyé. El argentino parecía ligeramente adelantado en una jugada en la que la gran cantidad de jugadores hacía muy complicado trazar la línea. La jugada fue clave en la actitud ilicitana, que espoleado por sus cambios, decidió arriesgarlo todo.

El planteamiento le costó muchos espacios entre líneas y el Valencia tuvo en los siguientes cinco minutos hasta dos ocasiones para ampliar la ventaja en el marcador, pero la falta de acierto de los atacantes blanquinegros dio más vidas al Elche, que hasta el final lo estuvo intentando aunque se encontró siempre con un inspirado Mamardashvili tanto debajo de los palos como saliendo para abortar el peligro en todos los envíos largos. El encuentro acabó con los ilicitanos muy enfadados por la expulsión de Johan Mojica por una protesta.