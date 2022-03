El Valencia se había adelantado en el marcador ante en el Elche en el minuto siete del partido. Sin embargo, Iglesias Villanueva, colegiado encargado en la sala VOR, llamó a Ortiz Arias para que revisara el tanto en la pantalla, ya que consideraba que debía anular el gol por un fuera de juego de Foulquier, que en ningún momento interviene de forma directa en la jugada.

No es el primer capítulo polémico entre el Valencia CF y el colegiado Iglesias Villanueva. Hace algo más de un mes, en la ida de las semifinales de Copa en San Mamés, el colegiado gallego fue protagonista, de nuevo desde la sala del VAR. Munuera Montero, árbitro de campo, no indicó en primera instancia un penalti clamoroso sobre Hugo Duro. Más inexplicable todavía fue que desde el VAR, Iglesias Villanueva no fue capaz de corregir el claro error de su compañero.

Hoy en el Martínez Valero, sí consideró necesario intervenir en una jugada mucho menos manifiesta que aquella ocurrida en San Mamés.