Jesús Vázquez no para de crecer y vivir sueños. El canterano, que disfrutó de la final de Copa del Rey del Centenario como aficionado, estará en el equipo para la de La Cartuja del próximo 23 de abril.

Establecido como miembro de pleno derecho en la primera plantilla del Valencia CF y ganando protagonismo a las órdenes de José Bordalás, el lateral atiende a SUPER desde La Nucía, donde trata de meter a la Selección Española Sub19 en el próximo europeo.

Lo primero cómo estáis de ánimos de cara al crucial partido contra Dinamarca

Con muchos ánimos. Tuvimos la victoria ahí contra Austria y empatamos, pero sabemos que dependemos de nosotros mismos. Tenemos muchas ganas y mucha ambición.

¿Te sientes uno de los líderes de esta generación después de tus primeros pasos en Primera?

Sé que cuento con esa experiencia porque ahora estoy teniendo más minutos en Primera División , pero hay compañeros que también hay experiencia en vestuarios de Primera y se nota mucho. También llevo muchos años viniendo a la Selección, pero hay gente como Nico y Javi Serrano, otros que juegan en Segunda...

¿Cómo estas viéndote en ese paso que has dado del fútbol formativo al de élite?

Es un paso complicado para el que estar muy preparado porque si no pasa el tren. Al principio cuesta un poco más, pero conforme vas ganando confianza vas estando más tranquilo y te sientes más tranquilo y más suelto.

El pasado verano decidiste no salir cedido para seguir progresando aquí. ¿Crees que acertaste?

Se dieron varios condicionantes, podía haber salido, pero estaba en el proceso de recuperarme de una lesión y también quería venir a la Selección. Recuperándome y teniendo minutos en el Valencia también iba a ser más fácil.

¿Cómo es trabajar con José Bordalás? ¿En qué cosas te insiste?

Nos aprieta mucho, ve que tenemos mucho potencial y nos exige que demos el máximo siempre. También en conceptos en los que tenemos que mejorar, él te lo dice e intenta ayudarte.

¿En qué crees que has mejorado esta temporada?

Sobre todo en la faceta defensiva. En otros años me costaba más porque o tenía que defender tanto, pero llegas a Primera y tienes que estar mucho más preparado y concentrado para defender. Ahí he crecido mucho.

¿Cómo es competir con dos jugadores de nivel como Lato y Gayà?

Es un regalo, te ayudan mucho. Siempre están pendientes de lo que hago, de intentar ayudarme y no lo veo como algo malo, al revés, son grandes compañeros, tratan de ayudarme, si algo me cuesta más o fallo me animan y para mí es un regalo.

El equipo ha crecido mucho a nivel defensivo. ¿A qué lo achacas?

Estamos recuperando mucha gente. Nos hemos mentalizado mucho que era lo que más teníamos que mejorar y estamos compitiendo mucho mejor.

¿Te has sentido mejor en defensa de tres como carrilero o como lateral en defensa de cuatro?

En el Mestalla el año pasado casi siempre jugábamos con cinco y es cierto que tener tres centrales a mí me da mucha libertad para subir y mucha más confianza.

Tramo final de temporada. ¿Crees que lucharéis hasta el final por entrar en Europa?

Sí. Nunca descartamos nada, porque mientras no sea imposible matemáticamente y ahora que tenemos una buena racha tenemos que ir manteniéndola para luchar por conseguir el objetivo.

¿Cómo ves la final de Copa del Rey? Viste la última como aficionado y ahora estarás en el primer equipo del Valencia

Lo veo como un sueño que se ha hecho realidad. Ahora tenemos que ir a ganarla, no pensamos en otra posibilidad. Las finales se pueden vivir muy pocas veces en la vida y hay que aprovecharlo. Hay que ir a ganar.

¿Qué ve Jesús Vázquez si mira al futuro? ¿Estará en el Valencia la próxima temporada?

Es una cosa que no pienso ahora mismo porque estoy con España y lo prioritario es pasar. En el Valencia cerrar la temporada de la mejor manera posible, ganar la Copa y en verano ya se verá lo que hay que decidir.