La mejora defensiva ha sido evidente, el Valencia CF ha adquirido una gran solidez y encadena muchos partidos con la portería a cero. Pero también ha descendido el número de goles anotados y el peso principal de la anotación lo está llevando Gonçalo Guedes.

Sobre la dependencia del luso, José Bordalás se explayó en sala de prensa: "Sí que es verdad que no podemos depender de uno o dos jugadores, que confiemos únicamente en ellos. Tenemos que participar mucho más. No solo los hombres de medio campo o los extremos. También los centrales, en el balón parado. Un central no puede acabar la temporada con cero goles. Cuántos partidos vemos que se atascan y que un central remata un saque de esquina o una falta y te da los tres puntos", expuso el alicantino.

Y es que el equipo ha encontrado en el esquema de tres centrales una fórmula perfecta para no encajar. Podría pensarse que este dibujo pudiese lastrar al equipo arriba, pero Bordalás no comparte esta sensación y señaló que su equipo está obligado a dar un paso al frente en cuanto a generación de ocasiones a nivel individual y colectivo.

“Hay jugadores que deben aportar muchísimo más a nivel ofensivo. Es cuestión de creer y de llegar a zonas de remate. No es por el dibujo que el equipo sea menos ofensivo. Yo quiero que mis jugadores lleguen a zonas del área rival (extremos), más los delanteros... Esto es la impresión que te pueda dar. Con tres centrales el equipo no tiene por qué ser menos ofensivo. El equipo debe dar un paso al frente en cuanto a la faceta goleadora", concluyó José Bordalás.