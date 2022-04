La cuenta atrás para la final de Copa del Rey está llegando a su fin y en apenas tres días los jugadores de Valencia y Betis estarán vestidos de corto en La Cartuja para jugarse un título y una plaza asegurada en la próxima edición de la Europa League.

En la previa a esta histórica cita para el Valencia CF, muchas son las leyendas valencianistas que se están pronunciando para transmitir su apoyo a la plantilla de Bordalás e incluso 'mojarse' sobre un posible ganador el día 23 de abril. El último en pronunciarse ha sido Claudio Ranieri, entrenador de aquel Valencia campeón de Copa en el 99 en La Cartuja. 23 años después de aquella victoria por tres goles a cero ante el Atleti, el italiano ha atendido a los medios oficiales del club.

Respecto a la inminente final de este año, Ranieri ha destacado la fortaleza del Betis, pero también ha explicado que el partido está "50/50" ya que se trata de una final: "Una final es siempre 50/50. Yo sé que el Betis está mejor en LaLiga, hacen muchos goles... pero una final es 50/50 y ojalá podamos repetir".

El ex entrenador del Valencia se mostró confiado con un buen papel del cuadro blanquinegro en la final y elogió al equipo de Bordalás: "Al Valencia de Bordalás lo veo un buen equipo. Hay que confiar. El Betis es un poco más fuerte, pero 50/50. Todo es posible. Ellos juegan en casa, pero estoy convencido de que el Valencia CF hará una gran final".

Incluso Claudio le ofreció un consejo al actual técnico del club: "Es difícil, pero tienen que salir a hacer historia. Tienen la oportunidad de ganar un título después de hacer un gran camino. A por ello. Yo no recuerdo qué les dije. Hablaba todos los días con ellos. Cuando llegas a una final, los jugadores ya están muy cargados de la responsabilidad, de la fuerza, de los hinchas... debemos equilibrar emociones".

Por último, Ranieri no ocultó sus sentimientos hacia el que fue su club: "No podré estar en La Cartuja, pero llevaré al Valencia en mi corazón".

Su Valencia CF del 99 como espejo en el que mirarse

La batalla por levantar el trofeo de la competición del KO será titánica. Para salir victorioso, los chicos de Bordalás tendrán que emular varias de las cosas que hizo el equipo de Ranieri hace ya 23 años para levantar la Copa en el 99. Ranieri ha recordado ese año con emoción: "No fue solo el partido contra el Atlético. Jugamos también contra el Barça, en semis contra el Real Madrid ganando 6-0 en Mestalla y perdimos en el Bernabéu (2-1). La cosa más importante es que nosotros empezamos a jugar el 18 de julio con la Copa Intertoto. Estuvimos todo el año jugando y fue una maravilla. Aquel equipo es inolvidable para mí".

Incluso el Italiano admitió que "todavía se me pone la piel de gallina" cuando recuerda "a toda la ciudad en la calle al volver a València" tras ganar el título: "Nunca me imaginé todo lo que nos esperaba al llegar a València desde Sevilla. Cuando llegamos al aeropuerto... qué espectáculo. Ojalá se vuelva a repetir".

Te puede interesar: Valencia CF Esto es lo que cobrará el Valencia CF por la próxima Supercopa

Ranieri solo ha tenido buenas palabras para referirse a un proyecto que él tilda como "apuesta": "Aquel Valencia CF fue una apuesta. Cuando llegué había muchos campeones, pero también muchos jóvenes con calidad. Aposté por ellos e hicimos una buena mezcla entre veteranos como Carboni, Djukic, con jovenes como Mendieta, Cañizares... Cuando me marché ese equipo llegó dos veces a la final de la Champions. Fue un proyecto muy fuerte. Estoy muy orgullo de lo que viví en Valéncia. Aquel equipo fue formidable".

El preparador italiano recordó más detalles de aquel histórico día e incluso reveló una divertida anécdota sobre la recogida de la medalla: "Siempre con tranquilidad. Lo vivimos con fuerza, intentamos hacer goles. Es lo que me gusta a mí del fútbol. Buscar rápido la portería contraria. Me quedo con el gol de Mendieta. Cuando pienso en la final llego con eso. Nadie me dijo que tenía que subir a por la medalla y me quedé en el césped. Y luego vi que Antic subía (se ríe) Luego me la dieron... Los aficionados desde el 80 no sabían lo que era levantar un título. La afición del Valencia CF fue lo más importante. Estábamos juntos. Fuimos un equipo durante las dos temporadas que entrené en Valéncia. Fueron dos años maravillosos".