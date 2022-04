17:41

¿Le parece bien que el Betis sea favorito en la opinión pública?

"Lo respeto y me parece bien. Me lo han comentado durante estas semanas, pero yo no pienso en ello. Me centro en mi equipo, en lo que tenemos que hacer para completar un gran partido?"

¿Cómo prepara uno si primera final?

"Sí he vivido antes momentos que eran 'finales' para ascender (por ejemplo) a Primera. He disputado partidos que eran ser o no ser, que en definitiva eran una final. Nos jugábamos muchísimo. Ya tengo cierta experiencia en partidos de este calado con esta responsabilidad. Estoy tranquilo, bien y feliz"