Hernández Hernández, durante la rueda de prensa previa a la final de la Copa del Rey entre el Valencia CF y el Betis, habló sobre una de las actuaciones más controvertidas que ha llevado a cabo esta temporada: el penalti que señaló en el Bernabéu en contra de los de José Bordalás, pese al piscinazo de Casemiro, y que incendió las redes del conjunto valencianista con un tweet llamativo.

Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, @lacasadepapel #RealMadridValencia ⚪🦇 — Valencia CF (@valenciacf) January 8, 2022

"Lo de los robos en Madrid empieza a ser algo repetitivo, @lacasadepapel", dijo el Twitter del Valencia, a lo que Hernández Hernández, quien impartirá justicia sobre el terreno de juego en la final de mañana 23 de abril, no le dio mucha importancia. Además, dijo que aquella actuación no le come la cabeza y que no tendrá nada que ver en su arbitraje mañana.

"Vivimos al margen de las redes. Estamos centrados en arbitrar y nada más. El trato directo que tengo con ambos equipos, jugadores, directivos, cuerpos técnicos... es de absoluto respeto por ambas partes. Eso es lo que yo conozco de Betis y Valencia. Siento que nos respetan y todo lo que vaya más allá del trato directo se me escapa de las manos. Esa polémica no tiene relevancia para mí y para afrontar el partido de mañana, es como si no hubiera existido", dijo.

La rueda de prensa íntegra: