Ilaix Moriba fue uno de los principales protagonistas en la cruel derrota del Valencia CF a manos del Betis en la final de la Copa del Rey. El futbolista guineano se reivindicó jugando un buen partido y asistiendo a Hugo Duro en el gol del empate valencianista.

Tras la derrota, muchos fueron los futbolistas que se pronunciaron en sus redes sociales, e Ilaix Moriba no fue la excepción. De hecho en su mensaje el futbolista sacaba pecho por lo que había conseguido el equipo este año y hablaba de crecimiento para la temporada que viene. Cabe recordar que el Lepizig tiene dudas sobre quedarse al centrocampista y su futuro ahora es incierto.

Mensaje publicado por Ilaix Moriba

"He visto que la gente tiene dudas de este equipo para la próxima temporada y no sé el porqué. Este año también se dudó de nosotros y pudimos llegar a una final de la Copa del Rey.

Nadie dice que será fácil pero si estamos juntos todo será más sencillo, no hay que dejar de confiar en este equipo ni en el entrenador. El Valencia es un sentiment que pude descubrir durante este poco tiempo que estuve aquí, y ayer demostramos en Sevilla que, pese a ser menos personas y teniendo todas las estadísticas en contra no pudieron con nosotros tan fácilmente como la gente se podía llegar a pensar. Tenemos que estar orgullosos de nosotros y para estos partidos restante y el año que viene no dejar de creer en el Valencia. Amunt Valencia!!"