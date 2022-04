Superado el bache tras caer, de la forma más dolorosa posible y en los penaltis, en la final de la Copa del Rey, José Luis Gayà ha dado la cara para hacer un balance de cómo se encuentra el equipo. Entre sus confesiones, Gayà ha reconocido en Vamos (Movistar) que han sido días difíciles, pero que ahora no queda otra que mirar hacia delante.

Y esto empieza por ganar el próximo sábado en el Derbi ante un Levante que se juega la vida. "Quiero ganar el partido y que el Levante se salve", aseguró un Gayà protagonista tras caer en La Cartuja.

Para el capitán es momento de mirar hacia el futuro y una de las preguntas más repetidas entre el valencianismo cuando mira al horizonte es la de su continuidad. Con contrato hasta 2023, Gayà se ha mojado sobre su renovación con el club de su vida.

"Siempre he dicho que me haría mucha ilusión poder seguir en el Valencia CF. Me queda un año de contrato, estamos en un proceso de negociación y como siempre dije, estoy feliz en el Valencia CF", aseguró el capitán.