El embajador y leyenda del Valencia CF Ricardo Arias recordó a finales de abril todo lo que vivió en la final de la Copa del Rey de La Cartuja y analizó la actual situación del equipo. El exfutbolista puso en valor a la afición y al equipo, dio su apoyo a Yunus Musah y lanzó un mensaje de exigencia para el final de temporada. Arias también habló de la figura del capitán y lo tiene claro en clave renovación: "Ojalá tuviéramos muchos Gayàs en el equipo y por muchos años".

Recuperar sus palabras es interesante, sobre todo tras publicar SUPER unas conversaciones en exclusiva en las que Anil Murthy reconoce que podría salir el próximo verano.

Una afición única

“Esto continúa, hay que seguir estando ahí y seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora. Sobre todo, lo bueno. No voy a cansarme de agradecer el comportamiento de la gente, ha sido extraordinario. Nos han ganado la Copa pero nosotros hemos ganado muchas más cosas. La afición del Valencia CF se ha comportado de diez. Ha sido un ejemplo. Estoy muy orgulloso de haberlo vivido. En el campo miraba más veces a la gente animando que al partido. Siendo inferiores en número, fuimos superiores en cánticos. Como valenciano y valencianismo, te doy mi palabra que salí del campo como si hubiéramos ganado 3-0. No me quedan elogios para agradecer el comportamiento. La gente no se quejó de nada, lo disfrutó a su manera. Me quedé asombrado en la Fan Zone. Me esperaba algo así, pero hasta que no lo ves no te lo crees. Nos ganaron en la tanda de penaltis, pero en el resto salimos triunfadores totalmente”.

Orgulloso del equipo

“Los chicos estaban decididos a traerse la Copa a Valencia. Dieron una muestra de saber estar, de no bajar la cabeza, jugar a un ritmo impresionante. Sabían lo que se estaban jugando y lo que querían. Creo que lo demostraron. Lo dijeron y lo demostraron. Después del varapalo, lo único que les dije fue ‘gracias, chavales, os habéis dejado la vida y estamos orgullosos de vosotros’. Más no podemos decir”.

El Valencia CF siempre se levanta

“No nos hemos ido a ningún sitio. Nos hemos ido a Sevilla a jugar una final y por desgracia no la hemos ganado. Hay que meterse en la cabeza que esta es la línea que tiene seguir el equipo y este es el nivel que tiene que ofrecer para seguir enamorando a la gente como lo hizo en la final. Esa es la mentalidad que tienen que tener los jugadores que están aquí y los que tienen que venir. Ese espíritu que se vio el sábado. Esa es la lección que tienen que aprender todos los que vengan, que este equipo tiene que ser lo que se demostró el sábado en adelante, no menos”.

Capitán Gayà

“La imagen de Gayà aplaudiendo a la afición lo dice todo. Era como si hubiera bajado de la tribuna al campo y fuera un hincha más. Quiso agradecer con ese gesto lo que él siente de verdad. Ojalá tuviéramos muchos Gayàs en el equipo y por muchos años, porque estoy dignifica al jugador valenciano que solo piensa en jugar en el Valencia CF y en hacer cosas importantes con el Valencia CF. Como valenciano y valencianista me siento agradecido por tener un capitán que nos represente así”.

Apoyo a Musah

“Un chaval con apenas 18 años que tenga la valentía de tirar un penalti. Ole sus narices. Quien diga que lanzar una tanda de penaltis es fácil, pues no lo es. Hay que tener mucho cuajo y muchas narices para atreverse a hacer una cosa que la inmensa mayoría no se atreve a hacer. No es que sea perdonable es que se le tiene que aceptar la actitud porque se atrevió”

De pares a fills

Me quedé encantado por ver tantos niños con sus padres viendo una final tan lejos de Valencia. Eso es lo que tiene que ser. Es el nacimiento de un nuevo estilo del Valencia CF. Estilo nuevo que se ha recuperado de hacer muchos años y se tienen que mantener vivo y que dure durante muchos años. Ese es el inicio de lo que tiene que ser el nuevo Valencia CF”.

Exigencia en el final de LaLiga

“Hay que procurar borrar de la mente de todos, va a ser complicado porque fue un palo, pero tenemos un cuerpo técnico que eso lo va a corregir rápidamente. Los partidos que quedan pueden ser buenos para que el Valencia CF acabe lo más alto posible. Ha tenido opciones de ser sextos, incluso pudimos acabar en puestos de Champions alguna jornada. El Valencia CF tiene la obligación y la exigencia de luchar por ganar los partidos que quedan. Eso los jugadores lo tienen que saber. El sábado el agradecimiento de los valencianistas lo tendrán los jugadores y la afición lo demostrará. La afición del Valencia CF es exigente, pero es la primera agradecida. El sábado le agradecerá con su presencia y su reconocimiento a los jugadores. Acabar de la mejor manera la temporada es beneficioso para todos. Los cinco partidos van a ser complicados, por supuesto, pero el Valencia CF ha salido muy fortalecido de la final de Sevilla. Me dolería que el Levante UD descendiera, pero nosotros tenemos la obligación de ganar. Podemos ganar los cinco partidos tranquilamente”.