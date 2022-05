José Bordalás explotó después del Derbi. Y no le falta razón. El entrenador del Valencia tiene motivos para quejarse del estamento arbitral y la etiqueta de equipo antideportivo que está condicionando los arbitrajes. Sobre todo en los tres últimos meses de competición. La acumulación de errores arbitrales desde febrero alimenta las sospechas. El alicantino no habló de campaña, ni de persecución como empieza a pensar buena parte de la afición en medio de la guerra abierta con la RFEF, pero sí tuvo el valor de denunciar públicamente que hay una «corriente» contra el Valencia. «Yo no me quejo de hoy, pero hay una corriente contra el Valencia, esto se ha convertido en la mentira contra nosotros, todo el mundo se cree lo que dicen de nosotros y no es verdad. La mentira contra el Valencia es moneda de curso legal y todo el mundo se lo cree. Los árbitros nos amenazan, lo técnicos nos atacan y parece que es el Valencia el equipo que menos propone, que hace faltas y los árbitros se lo acaban creyendo».

Valencia-Real Sociedad 6 de febrero a las puertas de la semifinal de Copa. Bordalás no entiende por qué Sánchez Martínez no castiga como penalti el agarrón de Le Normand a Maxi. «Pensábamos que la tecnología llegaba para ayudar. Estamos viendo cosas incomprensibles. No entendemos cómo unos agarrones se pitan y otros no».

ATHLETIC - VALENCIA

10 de febrero. Ida de la semifinal en San Mamés con Munuera Montero. Hay un penalti de libro de Vivian a Hugo Duro, no existe falta de Carlos Soler a Muniain en la acción previa al 1-0 y Dani García merece la tarjeta roja por una entrada brutal a Soler. Bordalás no entiende nada y protesta. «Cuando hemos entrado en el vestuario y hemos visto la acción todo el mundo coincidía que era un penalti clarísimo. No entendemos que el VAR no revise la acción y ayude al árbitro que está. Igual con la jugada de Soler, que creemos que era de roja directa».

RAYO - VALENCIA

11 de abril. Penalti a Paulista por un manotazo de Óscar Valentín que no vio de Burgos Bengoetxea ni el VAR. Bordalás no se quejó por el mal sabor de boca del empate, pero sí una semana después. «En Bilbao, Vallecas y en este (Osasuna) no tuvimos suerte con el VAR», señaló.

VALENCIA - OSASUNA

16 de abril. A una semana de la final. Melero López no señala un penalti claro de Lucas Torró (debió ser expulsado) a Bryan Gil y hay dos goles anulados a Guillamón y Guedes. «Parece que el VAR no funciona a favor del Valencia. Hay una segunda tarjeta a Torró que incomprensiblemente no pitó y el penalti no señalado a Bryan. Cuando sucede a la inversa hablan del juego de los equipos de Bordalás. Es así», dijo Bordalás. José Luis Gayà tampoco se mordió la lengua. «Es la tónica que llevamos esta temporada. Le tienen que avisar de un penalti clarísimo. Lo ha visto y no ha querido pitarlo. Hacen lo que quieren».

VALENCIA - LEVANTE

30 de abril. El Derbi es la gota que colma el vaso. Gayà es expulsado de forma inexplicable, pero la queja de Bordalás van más allá. «Ha habido una falta clarísima a Maxi en la jugada previa al córner que nos empataron. Era clarísima. Por no hablar de la segunda amarilla a Son. Si simula un penalti siempre se amonesta. Si hubiera sido un jugador del Valencia hubiera sido expulsado», afirmó.