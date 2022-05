El futuro del banquillo no puede esperar más. El Valencia necesita resolver la continuidad de José Bordalás para comenzar a planificar la próxima temporada. Peter Lim, obligado a vender futbolistas y sin clasificación para Europa, no está en disposición de perder más tiempo. La temporada 2022/23 empieza a echarse encima y Meriton necesita hacer las cosas mejor que nunca para que la brecha con los equipos importantes de LaLiga no se haga más grande.