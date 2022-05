La temporada está a punto de terminar, pero el valencianismo sigue en movimiento contra la gestión de Peter Lim. Varias de las plataformas de oposición más importantes han difundido la última acción para protestar contra el máximo accionista del Valencia CF y pedir su marcha. Esta se ha llevado a cabo a través de un cartel publicitario en el que se puede leer sobre fondo amarillo (el mismo que el de las pancartas 'Lim Go Home') y en inglés "Lim Out" (Lim fuera). Este mensaje está colocado en una parcela que corresponde a la empresa Cales Pascual.

En la valla publicitaria se puede leer desde las instalaciones del Valencia en Paterna, así como a los miles de automóviles que pasan por esa zona al día. Los colectivos valencianistas se han encargado de difundirlo a través de sus redes sociales. Algunos como Ciberche, Últimes Vesprades, It Must Be Love 86, Libertad VCF, Vichers y la Agrupació de Penyes han sido los que han acompañado las fotografías del cartel con estas líneas: "Nuestro Club, maltratado por uno, abandonado por otros, defendido por ti. #LimGoHome #LimOut"

Rápidamente muchos valencianistas han aplaudido esta acción, además de compartirla en sus perfiles con el objetivo de convertirla tendencia en Twitter y extender una nueva protesta contra Meriton y Peter Lim.