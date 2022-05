Todavía ajeno a la polémica suscitada por las conversaciones de Anil Murthy en las que se le incluye, José Luis Gayà concedió una entrevista a Jorge Valdano para su programa de Movistar Plus. En él, el capitán del Valencia CF, muy cercano, habló sobre multitud de asuntos. Desde sus inicios hasta su posible continuidad en el club. Estas fueron sus mejores frases:

Renovación

Ya llevo tiempo y casi todos los veranos suenan cosas, estoy acostumbrado a que suenen equipo, pero yo estoy tranquilo, el tema de la renovación la llevan mis agentes, yo estoy centrado en jugar y no pienso en otra cosa. Estamos en un proceso de negociación, me queda un año e iremos viendo. Estamos los dos igual (Soler) Acabamos el 23. Es normal que se interesen equipo, yo no estoy en la cabeza de Carlitos, estoy en la mía y estoy tranquilo, la verdad.

Sin continuidad en el banquillo

Con cada entrenador cambia todo, el hecho de tener tantos entrenadores en tan poco tiempo quiere decir que ha habido una inestabilidad que no es buena. Lo mejor es tener una regularidad y eso no se ha podido hacer aquí. Cuando salió Marcelino fue un momento duro porque veníamos de dos años muy buenos, veníamos de levantar un título, se veía que era un equipo que iba creciendo, fue muy duro superarlo, pero al final es lo que hay.

¿Involucrar los sentimientos en una ventaja o una desventaja?

El hecho de sentirlo más a veces creo que es peor porque sufres más, pero también lo disfrutas más. Tiene cosas buenas y cosas malas, pero creo que tiene más buenas. El hecho de jugar en el equipo que donde has

sido siempre te da un plus.

Las lágrimas de la final.

Fueron momentos muy duros, poder acercarme a la gente y ver las caras de la gente. La gente estaba como estaba yo. Yo era uno más. Me sentí muy reflejado con todo lo que estaba viendo. No pude parar de llorar. Y eso que a mí no me da la sensación de estar mal. Miraba a la gente y sentía lo mismo. Fue muy triste, pero a la vez orgulloso de toda la gente y de cómo se compitió en la final. La afición estuvo espectacular y nos merecíamos ganar.

Madurez y capitanía.

Tengo 26 años y prácticamente he vivido ya de todo. Buenas épocas, malas épocas. Ahora me toca representar al equipo como capitán. He aprendido de Parejo, es un grandísimo amigo. Ahora me toca representar a mí al Valencia e intentar llevar al equipo donde se merece otra vez.

Autocrítico y sincero cuando hablas.

Me gusta decir lo que pienso. Es verdad que ahora me han abierto un expediente por criticar a los árbitros, pero de normal siempre digo lo que pienso. No me escondo. Si tengo que decir que no hemos tenido actitud lo digo. Digo lo que siento.

De delantero a defensa.

He ido mejorando defensivamente poco a poco y ahora disfruto mucho defendiendo también. Sobre todo con Marcelino que me inculcó mucho el tema de la defensa, de cómo posicionarme, de cómo defender los centros laterales. La verdad es que crecí mucho con él defensivamente y me hizo mejor jugador.

Su fichaje por el Valencia.

El ojeador del Valencia fue a ver jugadores del Dènia, pero me vio a mí y dijo que al de Pedreguer también se lo llevaba. Vivíamos a 120 kilómetros y mi padre me dijo que por el único equipo que haría ese esfuerzo es por el Valencia, porque él también ha sido siempre del Valencia, por su padre, por mi abuelo, y eso me marcó. Me podía haber ido al Elche, al Alicante, al Benidorm, al Hércules que estaba muy interesado, pero mi padre me dijo que por el único que haría el esfuerzo sería por el Valencia. El Valencia es el equipo de mi padre y de mi abuelo. Tengo fotos mías viendo los partidos del Valencia a los brazos de mi abuelo. No lo ha podido vivir. Falleció ya hace tiempo. Siempre me dicen que desde el cielo ha hecho que esto sea posible. Era muy muy del Valencia. Somos todos del Valencia por él. Mi tía me decía que solo lloraba por el Valencia. Seguro que vio la final de la Copa que ganamos al Barça de Messi desde arriba.

Protestas contra Meriton y su equilibrio como capitán.

Es un tema que realmente no puedo hacer nada, yo lo que trato es estar con los jugadores que es lo que está en mi mano, tratar de motivarlos y así lo hemos hecho llegando a la final en un año complicado. Es verdad que en la liga nos hemos deshinchado, pero la final le hizo mucha ilusión a la gente y es por lo que tenemos que seguir luchando.