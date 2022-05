Las nueve plataformas contra Peter Lim que participarán en la manifestación del sábado (17:00), Libertad VCF, l’Agrupació de Penyes, De Torino a Mestalla, Espíritu del 86, ‘It Must Be Love 86’, VCF Sud, Ciberche, ‘Últimes Vesprades a Mestalla’ y Viachers VCF, preparan la protesta del sábado en la Avenida de Suecia convencidos de otra gran respuesta del valencianismo. Los audios de Anil Murthy desvelados por SUPER y la presencia del presidente en Barcelona reunido con Joan Laporta y Mateu Alemany han crispado el ambiente y ha multiplicado el efecto llamada de los aficionados. La dimensión de la protesta cada día que pasa es mayor.

El colectivo valencianista ‘Espíritu del 86’ emitió un manifiesto contra Lim mentalizando a los aficionados para quedarse «fuera» de Mestalla el sábado. La plataforma de oposición a Meriton menciona los audios de Anil destapados por este periódico y enumera un sinfín de razones por los que el sábado hay que quedarse protestando en la Avenida de Suecia y no entrar a Mestalla. Este es el manifiesto: «Nos quedamos fuera. Sí. El próximo sábado no entraremos a Mestalla para desde nuestra dignidad, dar respuesta al desprecio con el que el máximo accionista dota a la administración del club, a su historia y a sus aficionados. Por el riesgo real de supervivencia. Por sus incumplimientos. Por la provocación de mantener como presidente a Murthy. Por las pérdidas anuales. Por la confección de las plantillas. Por la recurrente necesidad de ampliar capital para equilibrar patrimonio. Por el regalo de Parejo. Por la sonrojante estrategia ante las Instituciones y la alineación que la representa. Por ese chiste que dice que un club de fútbol como el nuestro en su plan estratégico no existe el director deportivo. Por hacer callar al socio y bailar en campo visitante. Por silenciar las redes sociales. Por Cutrone, Oliva y Ferro. Por su revista Batzine mientras periodistas locales son vetados. Por el endeudamiento y compromisos a corto plazo. Por la incomparecencia de Peter Lim, ya sea en una final de Copa, en los festejos por un éxito, en la celebración de un centenario o en el despacho del Presidente de la Generalitat Valenciana. Por dejar caer la ATE y hasta ahora, subestimar sus consecuencias». El manifiesto hace referencia a los audios y los 100.000 euros de los que habló Anil para comprar a parte de la prensa. «Por la afrenta de los audios. Por aquellos periodistas de raza que día tras día, programa tras programa reflejan con oficio y valentía la situación. Por la indecencia de aquellos que se dicen del gremio y que manipulan e insultan ese oficio y esa valentía. Por la invitación a salir a Gayá porque no tiene amortización. Por el confuso papel de aquella emisora que en ocasiones se muestra firme y aprecia con propiedad el asunto y en otras pareciera se manifiesta al dictado de la suculenta subvención pública o por aquella que por no dañar la directriz nacional hace del silencio su bandera. Por el deseo de Soler y por la juerga del destino de los 100.000 euros. Por la gente manipulable que la hay. Por los mítines en Mestalla de Amadeo y Aurelio. Por los patronos, el banco, el IVF y la G.V. Por Borja Sanjuan y la sensata e invariable opinión del político que emerge, que empatiza y que parece entender el interés público. Por el Valencia. El de antes y el de mañana. El del corazón. Por todo ello, junto a nuestros compañeros y todo aquel sensibilizado con el problema, una vez más queremos hacernos oír. Os esperamos».

150 socios más en Libertad VCF

El impulsor del 21-M desde la semana pasada es Libertad VCF. La idea del colectivo sigue siendo que sea «todo el partido de protesta», como reconocía el presidente José Pérez. La intención es acudir media hora antes del partido a la Avenida de Suecia para protestar, no entrar al estadio (quien quiera), quedarse en la calle cuando empiece el partido y seguir protestando a la finalización del encuentro desde fuera como ya ha sucedido en las últimas jornadas que el Valencia ha jugado como local. No se descarta entrar un rato en función del número de asistente y las sensaciones. Tampoco se quieren dar más pistas al club. Libertad ha hecho 150 nuevos socios esta semana entre la acción del cartel de Paterna de ‘Lim OUT’ y los audios de Anil.