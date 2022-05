El Juvenil A del Valencia CF cayó por dos goles a cero en el estadio Johan Cruyff ante el FC Barcelona. Víctor Barberà castigó hasta en dos ocasiones a los valencianistas y decidió el choque en una buena primera mitad del conjunto azulgrana.

El partido comenzó con los locales haciendo gala de su juego de posesión y monopolizando el control del esférico casi en su totalidad. Por su parte, los pupilos de José Bargues trataron de cerrarse atrás y esperar sus oportunidades a la contra. Sin embargo, los azulgranas fueron efectivos con el balón y consiguieron abrir el marcador cuando apenas habían transcurrido 17 minutos del encuentro. Víctor Barberà aprovechó una jugada mal defendida por parte de los zagueros blanquinegros para rematar libre de marca un buen centro desde la banda izquierda.

Tras el gol, el Barça no aflojó y continuó sometiendo a un Valencia incapaz de robarle el control del balón a los catalanes. El peligro no cesó en la portería de Vassilev hasta que en el minuto 33 el mismo protagonista amplió distancias y puso aún más cuesta arriba el reto para el Juvenil. El cuadro culé completó una gran triangulación al primer toque para dejar a Víctor Barberà solo ante Vassilev. El delantero no perdonó y batió por bajo al guardameta valencianista. Con la distancia en el marcador ya duplicada, el Barça supo manejar la distancia a la perfección y los equipos se fueron a vestuarios con el dos a cero en el electrónico.

Gran reacción sin premio

La película en la segunda mitad fue completamente distinta. El Valencia CF salió muy convencido a tratar de meterse en el partido lo antes posible y tener alguna opción de remontada. La valentía del Juvenil valencianista se tradujo en ocasiones pero el guardameta culé respondió con creces y apagó cualquier opción de remontada.

De esta forma, la temporada del Juvenil A llega a su fin con el primer puesto en el Grupo siete de División de Honor y una buena actuación en los cuartos de final de la Copa de Campeones ante uno de los gigantes de las canteras.