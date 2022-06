Bordalás mantuvo su discurso y no entró a valorar las tensiones que mantuvo con Meriton durante el año que estuvo al frente del Valencia CF. Ya lo hizo en su despedida pública ante los medios de comunicación este lunes, cuando eso sí aseguró que cuando estaba dentro "decía lo que pensaba", y lo volvió a hacer en una entrevista con Manu Carreño en El Larguero.

El técnico agradeció de nuevo públicamente la oportunidad, volvió a desear lo mejor para el club como institución y para sus aficionados y no tuvo malas palabras ni reproches para la gestión de Lim. Eso sí, si contestó que no volvería a trabajar en otro club con Anil Murthy. "Seguramente no", afirmó.

Más allá de este destello, agradeció la oportunida de haber liderado a un club histórico de nuevo y mantuvo su discurso, deseando también lo mejor para Gattuso y para la plantilla o augurando un futuro en el que el Valencia CF recupere su estatus en LaLiga y Europa.

Por último, tuvo un mensaje para los capitanes y aseguró que todos se habían despedido de él con una llamado. "Soler y Gayà fueron los primeros que me llamaron y me desearon suerte. Me agradecieron el año que habíamos compartido. Fue un hasta luego. No solo ellos me llamaron, todos. También Gabi (Paulista) y Jaume. Todos los jugadores. Conmigo saben que tienen un amigo y una persona que les ayudará lo que necesiten", dijo.

¿Cambiaría su discurso si ya hubiera cobrado el finiquito?

Para acabar, le cuestionaron al técnico si, en caso de haber cobrado ya los 700.000 euros de finiquito tras el despido, habría critiado a la entidad. Y rotundamente aseguró que no. "No cambiaré mi opinión cuando cobre. No es cuestión de finiquito. Los contratos se cumplen y no pienso en ello. Hago lo que creo que debo hacer. Yo solicité y pedí cuando estaba dentro, ahora no lo estoy y no lo haré".