La presentación de Gennaro Gattuso como nuevo entrenador del Valencia CF ha tenido muchos puntos de interés. El futuro de Gayà, Soler y Guedes ha copado varias respuestas, debido a que Jorge Mendes ya trabaja en la salida de alguno de esos jugadores. Más allá de los fichajes también ha sido la oportunidad para cuestionar al preparador italiano sobre cómo fue su encuentro con Peter Lim en Singapur. ¿De qué manera convenció el máximo accionista del Valencia al Rino? ¿Cómo fue la conversación antes de firmar por el club de Mestalla?

Gattuso ha explicado que "siempre dirá la verdad" y ha situado el día 29 como el inicio de todo. El de Calabria ha revelado que viajó junto a Anil Murthy a Singapur, aunque al día siguiente se le comunicó el despido. "Estuve dos días hablando con Lim de todo", asegura Gattuso que además "se encontró con un presidente que conocía perfectamente la solución".

Esta ha sido la respuesta completa de Gattuso sobre Peter Lim

Respecto a Lim, yo siempre diré la verdad. El 29 de mayo yo dejé Milán y me fui a Singapur con Murthy. Llegamos allí y al día siguiente llegó la noticia de la dimisión (despido). El día 30, empiezo mi relación con Sean Bai. No salí de Milán con Jorge, que llegó allí el 31 (Mendes). Estuve dos días hablando con Lim de todo, del problema de Soler, de Guedes, de Gayà. De si se van los tres jugadores qué soluciones tendríamos. El presidente sabía ofrecer soluciones y conocía el problema. Empecé a trabajar y las dos personas que fueron mis únicos contactos fueron Corona y Sean Bai. Lo que me he encontrado es un presidente que conocía perfectamente la solución y que sabía la hoja de ruta. Me preguntó qué tipo de fútbol quería hacer y estaba al tanto de absolutamente todo. El tiempo nos hará ver qué ocurre.

