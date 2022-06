18:39

Le acusaron de machista antes de llegar. Esa parte de la afición que no ha visto su llegada. ¿Qué opina hoy Gattuso de la mujer en el fútbol?

"Todo depende de quién habla. Yo, por ejemplo, no tengo red social. Yo quiero ser libre y no tener que aparentar. Llevo un año sin trabajar y me parece injusto que la gente juzgue en un año en el que yo estaba tranquilo viviendo mi vida. Me han machacado mucho con algunos episodios. El primero fue con la hija de Berlusconi, que sustituyó a Galliani que llebaba trabajando en el ámbito del fútbol deportivo 25 años. Iba a tener un cargo muy importante (lo criticó). Ahora creo que lo importancia es mojarse y ser políticamente correcto. Sobre Boateng (críticas de racista), en un partido yo estaba en una rueda de prensa (entranando en Sion), y dije que los que le pitaban eran cuatro tontos y yo dije que no tenía importancia. Además de ese jugador, entrené a otros 10 jugadores de color y quiero destacar que yo procedo del sur de Italia, mis padres viven un pueblo de 10.000 habitantes... No tienen ningún sentido. Tengo 30 personas trabajando conmigo, 3 de ellos llevan conmigo más de 10 años y todo eso lo dejan claro"

Su enfermedad

"Padezco de una enfermedad, que es una enfermedad inmuno degenerativa, me dijeron hace 12 años que no podía entrenar, estresarme... Recibo más de 100 mensajes la mes diciéndome que cómo vivir. Soy un ejemplo de superación y las cosas que se dicen por ahí muchas veces no son verdad"