Anil Murthy asegura que dimitió por su propia voluntad a raíz de los audios de SUPER y que no fue despedido por Peter Lim. Así lo ha manifestado en su primer entrevista como expresidente del Valencia.

Sin embargo, el comunicado oficial que el club emitió el pasado 30 de mayo decía todo lo contrario. «El Consejo considera que se requiere un cambio en el liderazgo para recuperar la credibilidad de los aficionados y la comunidad a fin de posicionar al Valencia en la senda hacia el éxito. Con efecto inmediato, Anil Murthy dejará de ser presidente y empleado del Valencia».

Conclusión: Alguien está mintiendo. O el ‘nuevo’ Valencia de Sean Bai se construyó desde una mentira o Anil está en lo cierto. Es importante recordar que Javier Tebas y Gennaro Gattuso utilizaron la palabra «dimisión» para referirse a la salida de Murthy. «El 29 de mayo viajé de Malpenza a Singapur con Murthy. Llegamos allí y al día siguiente me llegó la noticia de que había dimitido», dijo el italiano. «Murthy se ha marchado, ha dimitido, personalmente, era una situación insostenible para él», explicó el presidente de LaLiga.

Anil reconoció ayer en una entrevista a Channel Asia (CNA) que tomó la decisión de dimitir tras hablar con su esposa y que los audios de SUPER «sellaron el trato» y aceleraron su salida del club porque su vida no era «agradable de llevar». Así lo explica: «Ya discutimos que era hora de que dimitiera y siguiera adelante porque no es una vida. En las calles, la gente en los automóviles te grita todo tipo de insultos. Al cruzar la calle, te gritan. En los restaurantes, la gente se te acerca (y te dice): ‘¡Eh, vete a tu casa! ¿Qué haces aquí?’ Es un acoso diario.

Era como una pesadilla. Empeoró exponencialmente este año... No se podía vivir. No puedes andar por las calles. Tenía miedo de ir al supermercado porque viene gente... no es que tenga miedo por mi vida. Es solo que sientes ansiedad no es una vida agradable para llevar. Tantos años de vivir esta vida, fue suficiente. No podíamos salir a comer a ningún lado. Vamos a un restaurante, la gente te acosa, incluso en restaurantes de renombre, te escondes en una habitación privada en algún lugar».

Según Murthy, fue a raíz de los audios publicados por SUPER cuando decidió dar el paso de irse: «Cuando empiezo un proyecto... me gusta mucho terminarlo. Pasamos por el COVID-19, bajando la deuda y estuvimos cerca de arreglar las cosas para empezar a construir de nuevo. Y estábamos llegando. No es una decisión fácil para mí porque para mí son asuntos pendientes. Pero luego te preguntas, ¿puedo ser efectivo? ¿O lo estoy haciendo peor?», se preguntaba. Anil reconoce que no ha hablado con Peter Lim desde su salida del Valencia. «Cuando sea el momento adecuado hablaremos de todo, pero se están produciendo muchos cambios. El enfoque en este momento es apoyar al equipo. Creo que cuando las cosas se calmen, espero tener la oportunidad de hablar con él», reconocía.

Por último, asegura que mantiene buena relación con la gente del Valencia. «La mayoría me enviaban mensajes para agradecerme mi amistad, lo cerca que estuve de ellos cuando la liga estaba difícil. Estuve muy cerca de los agentes, los jugadores y los capitanes».