Anil Murthy, tras su salida del Valencia CF, ha hablado para Channel Asia, dónde ha intentado justificar sus actuaciones al frente del club atacando a Superdeporte y unos audios que acabaron costándole el cargo. Es más, aclara que fue él quién se marchó y que no fue un despido. Una decisión que, según dice, había tomado antes de la publicación de los audios pero que éstos "selalron el trato".

Fue tras hablarlo con su esposa cuando tomó la decisión de dejarlo. "Ya discutimos que era hora de que dimitiera y siguiera adelante porque no es una vida", aseguró. Además, quiso dejar claro que se fue de muy buenas maneras tanto del club como del primer equipo. "La mayoría de ellos me enviaron mensajes para agradecerme mi amistad, reconociendo que estuve cerca de ellos cuando la liga estaba difícil. Estuve allí todos los días. Estuve muy cerca de los agentes, los jugadores y los capitanes. Tuve una buena relación con todos ellos", explica.

El Valencia CF salió al paso en su momento tras su salida y dijo que "la junta desea aclarar que el contenido de las conversaciones filtradas entre Anil Murthy y varios terceros son opiniones personales de Anil Murthy y no del Valencia CF. El Valencia CF se desvincula de sus opiniones". Algo sobre lo que Murthy, en este caso, no quiere pronunciarse, aunque admitió que le había hecho saber al club sus "puntos de vista personales" sobre el asunto. Si lo hace sobre si situación en la ciudad.

"En las calles, la gente en los automóviles te grita todo tipo de insultos. Al cruzar la calle, te gritan. En los restaurantes, la gente se te acerca (y te dice): 'Eh, vete a tu casa, ¿qué haces aquí?' Es un acoso diario. Era como una pesadilla. Empeoró exponencialmente este año... No se podía vivir”, explica sobre lo sucedido tras la exclusiva de este periódico.

"No puedes andar por las calles. Tenía miedo de ir al supermercado porque viene gente... no es que tenga miedo por mi vida. Es solo que sientes ansiedad no es una vida agradable para llevar. Tantos años de vivir esta vida, fue suficiente. No podíamos salir a comer a ningún lado. Vamos a un restaurante, la gente te acosa, incluso en restaurantes de renombre, te escondes en una habitación privada en algún lugar", continúa Anil Murthy.

Sin embargo, esa situación no venía de ahora, sino de mucho tiempo atrás, y eso no le hizo plantearse dejar el Valencia CF hasta ahora, cuando tras 'Los audios de Anil' decidió dar el paso. "Cuando empiezo un proyecto... me gusta mucho terminarlo. Pasamos por el COVID-19, bajando la deuda y estuvimos cerca de arreglar las cosas para empezar a construir de nuevo. Y estábamos llegando. No es una decisión fácil para mí porque para mí son asuntos pendientes. Pero luego te preguntas, ¿puedo ser efectivo? ¿O lo estoy haciendo peor?" , relata.

En cuanto a ‘Los audios de Anil’ sigue argumentando, al igual que hizo desde el primer momento, que “fueron un violación total de todas las normas éticas y un trabajo de piratería. Muchas de ellas (las grabaciones) en realidad se reorganizaron, algunas palabras se tomaron de otro lugar y se pusieron. Pero algunas de ellas son realmente precisas, excepto que no están completas... Se eliminó el contexto. Diría que es sabotaje. Pero no es nada muy inusual en España", comentó el expresidente del club de Mestalla.

"No es la primera vez, no será la última vez. La controversia es lo que vende. Las personas reales que manejan este negocio saben que todo esto es una tontería", prosigue uno de los hombres de confianza de Peter Lim, con el que por cierto asegura que todavía no ha hablado.

El 'aficionado' Peter Lim

"Cuando sea el momento adecuado, hablaremos de todo, pero se están produciendo muchos cambios... El enfoque en este momento es apoyar al equipo. Creo que cuando las cosas se calmen, espero tener la oportunidad de hablar con él", concluye Anil Murthy.

Tampoco sale bien parado Peter Lim en 'Los audios de Anil'. Murthy dice al respecto ahora que los comentarios sobre el propietario al que llamó "aficionado" se malinterpretaron y se sacaron de contexto, mientras que los comentarios sobre Carlos Soler y José Gaya se editaron.

"Ellos (los empresarios) me preguntaron: '¿Peter Lim sigue comprometido con el club?' Digo que Peter Lim es un fan. En español… no es mi lengua materna, pero puedo hablarlo… ahí es donde hay que tener cuidado. Cuando dices fan, es 'aficionado'. Un fan todavía dices 'aficionado'. Dices 'un aficionado', significa aficionado. Entonces debí haber usado la palabra fanático. Dije Peter Lim 'es un aficionado de fútbol'. Debí haber dicho Peter Lim 'es aficionado'...", intentó aclarar, al tiempo que insistió en que había sido "leal" a Lim.

En cuanto a sus críticas a las ciudades de Liverpool y Newcastle, Anil Murthy continúa con su defensa refugiándose en la manipulación de los audios. "La forma en que se juntan las cosas, también se puede escuchar en los audios, cómo se ha cortado y reorganizado. ¿Por qué de repente me convertiría en un personaje tan controvertido? ¿Me he vuelto loco? Durante más de cinco años he estado hablando en público, mis temas de conversación son todos los mismos", señaló a este respecto.

Afición dividida y gestión del club

Para Anil Murthy, las criticas de la afición a la gestión de Meriton en todo este tiempo ha sido minoritaria. Considera que los aficionados estaban en dos bandos, un grupo "minoritario" que hacía campaña activa para la salida de Lim y el resto que quería ver al equipo ganar.

"La mayoría está cansada de estas batallas constantes. Entre la propiedad, la gerencia, este grupo, las demandas, el nuevo estadio... Creo que la mayoría de los aficioandos solo quieren ver fútbol y quieren ganar. La comunicación con este grupo podría haber sido mejor", subraya, al tiempo que matiza que "la comunicación funciona mejor cuando estás ganando. Cuando no estás ganando... nadie quiere saber tu lógica detrás de por qué estás vendiendo jugadores, porque los ingresos cayeron, (o si) necesitas equilibrar las cuentas. Te miran y dicen: '¿Crees que estoy realmente interesado? Entonces, ¿a quién vas a firmar ahora?", dijo Murthy.

"Entonces creo que la comunicación, ¿podría mejorarse? Al cien por cien debería haber mejorado. ¿Cómo mejorarlo? Todavía no lo sé", admite el exdirigente del Valencia CF.

Tampoco se moja demasiado en las cuestiones respecto a la gestión del club en las que se podría haber mejorado aludiendo, además, a un acuerdo de confidencialidad. "Era un entorno extremadamente desafiante. Y cada día es un problema nuevo. Y haces todo lo posible para navegar. ¿Podría haber tomado decisiones diferentes? Probablemente. ¿Habría resultado diferente? No tengo idea, realmente no tengo idea", indicó el exdirigente del club de Mestalla.

Nueva vida en Singapur

La intención de Anil Murthy es quedarse ahora en Singapur para pasar tiempo junto a su familia. "Durante los últimos 13 años, solo he estado aquí tres años... Y creo que es hora de que volvamos a casa", agregó. Y es que antes de volver a emprender un nuevo destino laboral considera que es importante que primero "vuelva a encarrilar" su credibilidad.

"Cuando me encuentro con personas... personas que me conocen desde hace mucho tiempo, dicen: 'Anil, es importante para ti, antes de pasar al siguiente trabajo debes limpiar tu nombre. Creo que es importante que la gente sepa la verdad", concluyó Anil Murthy.