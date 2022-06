Hugo Guillamón está llamado a ser uno de los pilares del Valencia CF del futuro. El futbolista de L’Eliana dio un paso al frente mayúsculo la temporada pasada con Bordalás a los mandos.

No solo por su posición en el terreno de juego, que también. Hugo, acostumbrado a jugar como defensa central durante toda su etapa de formación, reúne características idóneas para ser un ‘6’ moderno y Bordalás supo verlo. Rápidamente se convirtió en una de las revelaciones de la temporada y ahora, con la llegada de un nuevo jefe de filas, Guillamón deberá dar otro paso a frente para continuar con su evolución como centrocampista.

Precisamente sobre el nuevo entrenador, Gennaro Gattuso, habló Hugo Guillamón en unas declaraciones recogidas por ‘À Punt’. El canterano destacó la cercanía del italiano con sus futbolisas y mostró ilusión por las ganas de hacer un buen trabajo que despredende la leyenda rossonera: «La verdad es que la impresión que me llevé fue buena. Lo vi un día que yo estaba en Paterna recuperándome y lo vi muy cercano, con muchas ganas de trabajar y hacer un gran año junto a su equipo en el Valencia»

Desde hace varios meses la entidad trabaja en renovar al futbolista, con el consecuente aumento de salario. A mitades del mes de marzo la renovación parecía cerrada a falta de firma después de que el Valencia CF aceptara la última propuesta económica del jugador.

Sin embargo, Hugo reconoció ayer que siguen en conversaciones para ampliar el vínculo: «Estamos en conversaciones, pero esos temas los llevan mi gente de confianza y se lo dejo a ellos», trasladó el jugador, desmarcándose un poco del proceso y confiándolo todo a sus agentes. En cualquier caso, la voluntad de Hugo sigue siendo la de continuar en València: «Son temas de dos, lo lleva mi gente, ojalá que todo salga bien».

El centrocampista también fue cuestionado por el reciente cambio de directiva en el club y habló ligeramente del nuevo Director General del club: «Yo ya conozco a Sean Bai de la Academia y seguro que va a intentar ayudar y sumar».

El futuro de Soler y Gayà

También tuvo tiempo para contestar sobre Carlos Soler y Gayà y su incierto futuro en el Valencia CF, aunque no ofreció demasiadas pistas: «Hay que preguntarle a ellos, son cosas suyas y lo que hagan lo respetaremos, no he hablado con ellos».

En cualquier caso e independientemente de quien forme la plantilla el curso que viene «seguro que el equipo se lo va a dejar todo, todos queremos que al Valencia le vaya bien», concluyó Hugo Guillamón.