El Nuevo Mestalla sigue generando tensión y debate, no solo entre el Valencia CF y las autoridades, sino también entre los propios partidos políticos. Esta mañana ha sido Fernando Giner, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València, quien ha reprendido a Compromís por su actitud con el nuevo estadio: "Su postura es totalmente contradictoria. Primero dijeron que sí a un aforo que no era el que se había pactado. Y luego, a raíz de la manifestación y de ver el descontento de la afición en las calles, no les quedó más remedio que recular. Ahora ya los vemos pedir 70.000 espectadores. Celebramos el cambio de postura, pero no entendemos cómo un partido en el gobierno es capaz de ir dando bandazos en un tema tan serio".

Además, Giner ha puntualizado que Compromís quiere aprovecharse de la situación del Valencia CF para fines electoralistas. Por eso ha insistido en la necesidad de "caminar juntos" hacia una solución. "El Valencia CF merece mucho más que esto. No nos gusta en absoluto la postura de Compromís. Ya no solo porque no tenga ninguna consistencia, sino porque además demuestra que solo quiere aprovecharse de la situación", ha indicado. Lim acumula más de 200 millones en pérdidas Cabe recordar que Ciudadanos presentó en el pleno del mes de mayo una moción de urgencia para rechazar el contenido de los audios de Anil y además pedir celeridad para reanudar las obras del Nou Mestalla y para el Polideportivo de Benicalap. "Sin embargo, la presidencia del pleno, ocupada por Compromís, ni siquiera nos dio la oportunidad de debatirla. Y ahora vienen un mes después con una iniciativa similar", ha explicado Fernando Giner. Así pues, el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de València confirmó que "hoy votamos a favor de la alternativa del PSOE porque consideramos que es lo mejor para el club, y porque pensamos que defender sus intereses está por encima de cualquier otra cosa. Nosotros no tenemos problema en hacer lo que tengamos que hacer para defender a Valencia, y creemos que este es el camino adecuado". "Vamos a hacer todo lo posible para que el campo sea una realidad dentro de la legalidad" Fernando Giner también aprovechó para insistir en una disculpa de Meriton tras los audios filtrados por Superdeporte y recordó a Compromís que el estadio debe reanudarse siempre que se cumplan las condiciones pactadas en el acuerdo. "Meriton debe una disculpa a la afición por las declaraciones tan ofensivas del anterior presidente del club. Y luego, por supuesto, queremos que se acabe el nuevo Mestalla con las condiciones y las características que se contemplan en el acuerdo, ni más ni menos. El club y la ciudad no merecen menos que eso". Por último, Giner mostró su aprobación a los cambios en la ley del deporte y abogó por la figura de un agente independiente que defienda los intereses de la afición: "Los equipos no son solo una propiedad económica, son capital sentimental y emocional de toda una ciudad. Ayudan a vertebrar la sociedad y pertenecen a todos. Por eso, me parece lógico que la afición pueda tener representación en los grandes círculos de decisión", concluyó. La primera 'trampa' de LaLiga con el Valencia en los horarios