Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, tendió la mano al diálogo con el Valencia CF durante una entrevista en La8 Mediterráneo. El líder del gobierno autonómico se mostró flexible siempre y cuando se cumpla la ley: "Nosotros estamos aquí no por ninguna voluntad intervencionista. Es un problema que viene del pasado. Nosotros hemos intentado dialogar y vamos a continuar dialogando porque queremos una solución".

El presidente recalcó que "el Valencia CF es más que una sociedad anónima deportiva: es un sentimiento y es una institución muy importante para la Comunitat Valenciana". Partiendo de eso, mostró su intención de "hacer todo lo posible para que el campo sea una realidad dentro de la legalidad vigente". Una voluntad que, explica, tenía antes y mantiene ahora: "Eso es lo que le hemos dicho anteriormente al antiguo presidente y ahora a Layhoon, con la que hemos colaborado anteriormente". Además, recordó que ya tendió la mano a la expresidenta en el pasado: "Yo tengo que decir que con Layhoon colaboramos en una cuestión que nosotros creíamos que era justa, que era el tema de la multa de la Unión Europea".

"Lo que tienen que hacer es hacer las cosas de una manera razonable y dentro de la legalidad. Nosotros no podemos cometer ninguna ilegalidad", matizó Puig. Sobre el fin de la ATE, se mostró firme: "La ATE es un instrumento urbanístico que tiene sus condiciones y si la abogacía de la Generalitat dice que ha caducado, ha caducado. No es una cuestión política, es una decisión jurídica y nosotros no vamos a hacer nada que afecte al ámbito jurídico y enfrente la decisión política a la decisión jurídica". Sin embargo, mostró su predisposición a colaborar si el gobierno municipal respalda la propuesta del club: "Si el Ayuntamiento de València le da el visto bueno al proyecto nosotros estamos absolutamente dispuestos a mantener las condiciones urbanísticas. Porque lo que queremos es que se acabe el campo y que la sociedad valenciana tenga el campo que se merece". Por otra parte, afirmó que es el Mundial de 2030 juega un papel clave: "Nosotros queremos que València sea sede".

No entró en el debate del aforo

En cuanto al debate sobre la capacidad del estadio, Ximo Puig no se mojó después de que Joan Ribó y Sandra Gómez reclamasen que el Nou Mestalla debe tener 70.000 asientos desde su inauguración: "Esto es una cuestión que debe dirimir el Ayuntamiento con la empresa. Lo que queremos es que haya un acuerdo y nosotros vamos a avalar ese acuerdo". Sobre el escenario futuro, tendió la mano a renegociar unas condiciones favorables para las obras: "La cuestión es que si se llegó a una situación que derivó con una ATE lo lógico es volver a ese momento. Otra cosa es que se pueda reconsiderar. Ha pasado tanto tiempo que a lo mejor es posible que se pueda interpretar algún cambio. Yo en eso soy absolutamente flexible, nada dogmático. Si hay un acuerdo que los técnicos del Ayuntamiento avalan nuestra posición es absolutamente favorable para, en la medida de nuestras competencias, que tienen que ver con Urbanismo y las condiciones financieras, vamos a hacer todo lo posible para que el campo se haga".