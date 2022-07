El primer equipo del Valencia CF volvía hoy al trabajo tras unos días de descanso concedidos por Gennaro Gattuso después del 'stage' por tierras suizas. La plantilla se ha ejercitado en una doble sesión entrenamiento: la primera por la mañana, alrededor de las 9:30 y la segunda, abierta a medios y a la afición, ha comenzado en torno a las 18:45.

El primer nombre propio del día no tardaba en llegar con la ausencia de Maxi Gómez en la sesión matutina. Por la tarde sí se ha ejercitado, pero con zapatillas y al margen de sus compañeros por unas molestias en el pie. No ha sido el único en sufrir molestias en el día de hoy. Durante la sesión vespertina, Marcos André ha tenido que retirarse antes de tiempo al notar unas molestias en el tobillo de su pie derecho. En principio, no parece que el delantero brasileño haya sufrido ningún contratiempo grave y todo debería quedarse en un susto. En cualquier caso, el paso de los días y, sobre todo, de los entrenamientos, marcará el alcance de las molestias que esta tarde ha reportado.

Te puede interesar: Valencia CF Otro fichaje llega a la Academia VCF

El delantero está en un buen momento de forma. Las bajas de Hugo Duro y Maxi en la pretemporada le concedieron más minutos de los que Gattuso probablemente tenía pensados. Marcos André los aprovechó a la perfección anotando tres goles y repartiendo dos asistencias en los tres primeros partidos del verano. Tras una primera temporada complicada bajo las órdenes de Bordalás, con menos minutos y un peor rendimiento de lo esperado, la llegada de Gattuso puede suponer una nueva oportunidad para que empiece a justificar la importante inversión que el Valencia hizo al ficharle.