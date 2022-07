Denis Cheryshev ha desaparecido del vestuario del Valencia CF, pero no ha colgado las botas, ni mucho menos. El extremo ruso, de 31 años, todavía aspira a encontrar acomodo en un destino que le atraiga lo suficiente.

La experiencia del zurdo fue de más a menos en Mestalla, cayendo en picado desde que el club lo compró en propiedad previo pago de 6 millones al Villarreal. Era una petición de Marcelino y finalmente fueron más de 120 partidos oficiales en los que participó con la elástica valencianista durante las 4 temporadas que estuvo en la ciudad.

Cheryshev quiso compartir un mensaje en sus redes sociales para arrojar luz sobre su futuro: "¡A todos los que estén interesados en mi carrera y se preocupen por mí! Me gustaría escribir unas palabras sobre mi situación para que los periodistas no lo hagan por mí. Me encuentro bien: entreno por mi cuenta y me mantengo en forma. Todo bien de salud, gracias a Dios. Hay propuestas interesantes de varios clubes, estoy en proceso de negociación. Lleno de fuerza y ganas de incorporarme cuanto antes al nuevo equipo".