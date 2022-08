Míchel atendió a los medios de comunicación antes de poner rumbo a València para enfrentarse al equipo de Gennaro Gattuso en la primera de la Liga Santander. En la rueda del prensa previa al partido en Mestalla, el técnico del conjunto catalán analizó a su rival y la situación del equipo.

Respecto al Valencia CF y al entrenador italiano tuvo buenas palabras sobre cómo trabaja y cómo ha afrontado su primera pretemporada en el conjunto valencianista: «Hemos visto todos los partidos de pretemporada del Valencia de Gattuso y puedo decir que es un equipo muy protagonista, que quiere tener la pelota, iniciando el juego desde el detrás. Se encontrarán dos estilos con diferentes detalles y que querrán imponerse en el terreno de juego. Me espero un Valencia con una ilusión tremenda», aseguró Míchel.

Tampoco quiso pasar por alto el estilo de juego que ha impuesto Gattuso en el Valencia con el nuevo sistema de 4-3-3 y con un equipo mucho más relacionado con la posesión del esférico: «Es un equipo que hace una presión alta y quiere robar rápido la pelota para ser vertical. Una de las claves es superar la primera presión, pero como pasa con todos los rivales. Ser capaces de progresar en el juego es una de nuestras propuestas. Lo hacemos siempre y así iremos a Mestalla. Confío en los recursos que tenemos para llegar rápido en su campo. Y es allá donde tenemos que encontrar los espacios que nos tenemos que buscar nosotros mismos», prosiguió.

Por último, otras de las cuestiones que trató fue la calidad del Valencia, con bajas importantes como la de Gayà o la marcha de Guedes, pero el técnico gerundense no se confía: «Me espero el mejor Valencia que he visto a la pretemporada y es a través del juego donde tenemos que generar dudas. Sé la dificultad que tenemos para ganar el partido, es máxima. Guedes ha marchado y no juega Gayà, pero el equipo es bastante bueno y nos puede generar problemas», sentenció Míchel.

El cuadro catalán llega a Valencia tras una pretemporada igualada tras dos victorias, dos derrotas y dos empates. Tras tres temporadas en Segunda Divisón y varios play-offs perdidos, vuelven de nuevo con la máxima ilusión a la Primera División española con el objetivo de «crecer como club», tal y como aseguró el técnico en la rueda de prensa previa la partido.