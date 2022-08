Miguel Zorio, exvicepresidente del Valencia CF y representante de Marea VCF ha emitido un nuevo comunicado solicitando a la Agencia Tributaria que certifique los pagos del Valencia CF a Layhoon y a sus empresas en su anterior etapa como presidenta, cuando los estatutos del club "prohibían cobrar a los consejeros".

Comunicado oficial

El ex Vicepresidente del Valencia CF, Miguel Zorío sigue cercando los opacos movimientos financieros de Peter Lim en el Valencia CF, y en este caso, ha requerido a la Agencia Tributaria que investigue los movimientos de Valencia CF Asia Pte. Ltd. y los pagos que tanto esta empresa, como el Valencia CF pudieran haber realizado a Lay Hoon o a cualquiera de sus empresas en su anterior etapa al frente del club, cuando los estatutos prohibían taxativamente que la Presidente cobrara directa e indirectamente un solo euro, tanto si lo hacía directamente desde el Valencia CF, o desde la extraña empresa que Lim se montó en Singapur o desde Meriton con un pago por detrás del club o de alguna operación mercantil”.

Para el portavoz de Marea Valencianista, “Lay Hoon, que dijo “yo soy Peter Lim” debería explicar por qué su jefe y ella montaron una empresa del club en un paraíso fiscal (Singapur es el tercer paraíso fiscal del mundo según Oxfam Intermon) y en una oficina especializada en compañías off shore: Valencia CF ASIA PTE.Ltd. tiene el domicilio social: 4 Shenton Way #28-03 SGX CENTRE II SINGAPORE 068807. El consorcio internacional de periodistas de los Papeles de Panamá señaló este edificio (en realidad son dos) como sede de empresas que sirven para el blanqueo de dinero y realizar operaciones opacas de cara al fisco, como por ejemplo STIRLING COLEMAN INVESTMENT. Como ya comenté hace tiempo, lo más preocupante es que en la misma oficina y edificio nunca ha aparecido por ningún sitio ningún cartel identificativo de la sociedad del VALENCIA CF ASIA. En el directorio del edificio aparecían en su lugar ASIA GENESIS ASSET MANAGMENT PTE LTD. o una aún más curiosa, LA RARA MIEL CO PTE. LTD. o INTRINITY TECNOLOGIES PTE. LTD.. El precio de alquiler de una oficina en ese edificio es de 20.000 dólares mes. Y el capital social de la Ahora, la vieja y nueva Presidenta Lay Hoon debe explicar como ha remunerado Peter Lim su trabajo en Valencia, a través de que empresas ha cobrado, como ha pagado el club y para que se montó la empresa en Singapur, que movimientos económicos ha tenido, por qué se dijo que la empresa había sido cerrada (y según Open Corporates sigue viva) y si ha tenido alguna relación con el circuito off shore montado por Lay Hoon, Peter Lim y Jorge Mendes con Mint Capital para mover el dinero de Cristiano Ronaldo”.

Para finalizar, Miguel Zorío le pide a Lay Hoon que “le informe sobre cuanto cobró Amadeo Salvo, Anil Murthy, el resto de consejeros y ella misma, directa o indirectamente, del Valencia CF, cuando los estatutos lo prohibían expresamente”.