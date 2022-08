El Valencia CF y el valencianismo siguen a la espera de cerrar la llegada de Edinson Cavani. Tanto el club como la parte del jugador siguen siendo optimistas para que el 'Matador' llegue a Mestalla. Sin embargo todavía no se ha cerrado la operación. Mientras tanto el goleador uruguayo espera en Madrid junto a su familia a la espera de una salida de Maxi Gómez o Marcos André para vestirse de blanquinegro.

El programa Tribuna Deportiva ha localizado y ha contactado con el futbolista en la capital de España. Cavani aguarda a que se haga oficial su próximo equipo. La periodista Esther Collado ha preguntado en exclusiva al uruguayo sobre su fichaje por el Valencia. "¿Está cerca tu fichaje por el Valencia CF? ¿Si sabes que la gente está como loca porque llegues?". El delantero no ha soltado prenda y ha respondido con una mueca y un escueto: "No sé nada. No sé nada, sinceramente".

La última hora del fichaje de Cavani

Todas las partes de la negociación son optimistas y confían en que se cierre la operación en las próximas fechas. Solo es cuestión de tiempo que el delantero uruguayo firme su nuevo contrato. El fichaje del uruguayo está muy encarrilado desde el lunes por la noche. Solo falta cerrarlo.