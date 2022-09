Toni Lato atraviesa su mejor momento como jugador del Valencia CF. El lateral izquierdo ha participado en las cuatro primeras jornadas de LaLiga y se ha convertido según el portal de estadísticas Olocip en el jugador con más impacto del Valencia en este arranque de temporada. Además, las estadísticas le convierten en el lateral izquierdo de LaLiga con mejor rendimiento hasta ahora.

El lateral izquierdo es para WhoScored el cuarto jugador del Valencia en valoración con un 'rating' de 6,86, muy cerca de Samu Castillejo, Yunus Musah y Samuel Lino. Lato la rompió en el último partido de LaLiga contra el Getafe. De hecho, aparece en el once ideal de la jornada 4 junto a Ter Stegen, Koundé, L. Felipe, J. Fernández, Musah, Guillamón, Darder, Raphina, Iago Aspas y Kang In Lee.

Lato también ha entrado esta semana en el once ideal de las cinco grandes ligas de Europa junto a Pickford (Everton), Trippier (Newcastle), Andersen (Crystal Palace), Lukeba (Lyon), Pereyra (Udinese), Le Fée (Lorient), Allister (Brighton), Kainz (Koln), Toney (Brentford) y J. David (Lille).

Lato ensayó alternando con José Luis Gayà en una posible defensa titular para el sábado junto a Paulista, Diakhaby y Thierry. El de la Pobla de Vallbona atraviesa un gran momento y quiere seguir siendo importante para el equipo ya sea de inicio o sumando desde el banquillo. Su golazo al Getafe fue nominado como uno de los mejores de LaLiga.

Gattuso reconoció tras su exhibición contra el Getafe que está encantado con Toni. "Tengo una fortuna de tener un chico como Toni. Y muchos más. Es increíble. He hablado mucho con Toni porque cuando vi sus datos siempre estaba lesionado. He trabajado con él y me ha hecho caso. Tiene un problema porque en todos los entrenamientos va a full y no se puede. No se sabe controlar y es normal que se lesione. Es importante explicar la importancia de las cargas. Es un chaval increíble y con humildad. Es el hombre ideal para mi hija, pero es muy joven, solo tiene 18 años."

Toni tiene muchas esperanzas depositadas en esta temporada. Acaba contrato el 30 de junio de 2023 y su deseo es continuar muchos años más en el Valencia. Este año se ha convertido en uno de los capitanes de la plantilla tras la venta de Carlos Soler al PSG. Toni quiere galones y se los está ganando con su rendimiento en el campo.