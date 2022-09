El Valencia Mestalla de Miguel Ángel Angulo volvió a competir en la segunda jornada de la Segunda RFEF. Viajó a Terrassa para sumar los tres primeros puntos de la temporada tras caer en la primera jornada, aunque de nuevo la falta de pegada privó al Mestalla de lograr la primera victoria que deberá esperar una jornada más.

Esta nueva jornada, el técnico salía con hasta tres cambios en el once respecto al primer partido, con la entrada de Mosquera, Tiago Ribeiro y Esquerdo, y dejando en el banquillo a un jugadores como Pablo Gozálbez, que saldría en la segunda parte para aportar al equipo en la zona de ataque.

El partido arrancó muy igualado. Tímidos ataques de ambos conjuntos, que buscaban entrar y asentarse en el choque, aunque con el paso de los minutos fue el Tarrasa el que amenazaba con más insistencia y se volcaba en contra de la portería de Emilio Bernad. Las figura de Mosquera y Tárrega, contundentes a la vez que importantes para achicar agua en el área del conjunto valencinista por tierra y aire. Pero en este contexto, los de Angulo tiraron de descaro y no le perdieron la cara al partido, y mediante el hombre más adelantado del equipo, Diego López, buscaron hacer daño y sacar los colmillos ante la insistencia de los locales.

Esquerdo tuvo en sus botas el primero del partido en el minuto 21, tras un tiro desde la frontal que se marchó por arriba del travesaño. Avisaban los blanquinegros. Aunque la respuesta del Terrassa no tardó en llegar, y en la jugada que precedió a la ocasión valencianista, el capitán Álex Fernández remató en el primer palo totalmente libre de marca, aunque para suerte del filial, el balón no cogió los tres palos. Una jugado que desató los gritos de Angulo desde la banda.

El partido se animó por minutos y las acciones de peligro se sucedía en las dos áreas. Tras esta secuencia, apunto estuvo de golpear el filial, con un Joseda que tras un centro dejó el balón para la llegada de Diego López, que finalmente no pudo empalar.

En el segundo acto se vio un Valencia mucho más activo. El técnico asturiano movió el banquillo con la entrada de Pablo Gozálbez y Alberto Marí para ofrecer un extra al equipo, y así fue. El paso por los vestuarios ofreció un plus y los valencianistas salieron con hambre en busca del primer gol. Diego López avisaba con un gol, que fue anulado por posición antirreglamentaria. Pero el Mestalla declaraba sus intenciones: buen robo de Javi Guerra que, tras una transición rápida terminaba con el tanto que finalmente no subió al marcador. Merecían algo más los pupilos de Angulo. No se arrugó tampoco el Terrassa, que hizo trabajar a Emilio Bernad tras un gran golpeó que el guardameta desvío a córner la primera gran oportunidad de los locales en el segundo acto, que no querían ser menos. Aunque tan solo fue una acción asilada, y en los compases finales era el filial el que buscaba con más insistencia el que buscaba la portería rival. Físicamente, mucho más entero el filial y así se vio sobre el terreno de juego, con más protagonismo del conjunto blanquinegro.

Lo intentaba el filial en busca del gol de la victoria. En las botas de Iván Muñoz a falta de cinco minuto del 90 estuvo la victoria, pero el esférico se marchó rozando el larguero. No se rendía el Mestalla. Se sucedían las ocasiones, y tan solo dos minutos después Rodrigo Rodrigues la mandaba la larguero. Un final de infarto el que se vivió en el Ca N’Anglada. La tuvieron también los locales y de nuevo apareció la figura de Bernad para negare gol una vez más y mantener el 0-0 con el que se llegaría al final del partido.

FICHA TÉCNICA

Terrassa: Marcos, Morales, Meeskens, Spartalis, Lucas Viña, Adri Lledó, Álex Fernández (Vivi, 72’), David Jiménez, Sergi (Servetti, 61’), Jordi Cano (Meshak, 80’) y Aythami (Carlos Martínez, 61’).

Mestalla: Emilio Bernad, Joseda, Mosquera, Tárrega, Simón Luca (Iván Muñoz, 66’), Martí Soler, Javi Guerra, Hugo González (Yellu, 83’), Tiago (Alberto Marí, 46’), Esquerdo (Pablo Gozálbez, 46’) y Diego López (Rodrigues, 69’).

Goles: 0-0

Árbitro: Baiges Dones (colegio aragonés).