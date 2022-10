Gennaro Gattuso ha sido clave para dar el empujón final a la renovación de José Luis Gayà. El italiano se ha mojado con el futuro del capitán en público y en privado. Rino pidió personalmente la renovación del lateral izquierdo tanto a Peter Lim como a Layhoon Chan. De hecho, fue la presidenta quien trasladó al jugador una oferta de renovación el pasado 29 de agosto. La propia presidenta se mostró optimista en la rueda de prensa del 2 de septiembre: «Espero que sí. El club ha hecho un gran esfuerzo para convencerlo. Estamos hablando todavía con los agentes de Gayà, pero Gayà ya ha dicho públicamente que quiere continuar. Estamos en negociaciones todavía». Gattuso ha tenido mucho que ver en ellas. Rino y Gayà conectaron desde el primer día y han mantenido una comunicación fluida durante los últimos meses de negociación. El técnico ha hecho fuerza en los despachos y también en la sala de prensa. Hasta el punto de decir el pasado 1 de octubre que estaba «seguro» de la renovación de Gayà. «Hemos hablado. Pienso que José, nuestro capitán, está contento, espero, porque el club ha hecho un esfuerzo grande por un jugador grande. Pienso que José no está pensando, pienso que va a firmar. Espero porque sino me matarán a mí (reía). Estoy seguro porque he hablado con él». Gayà no le ha fallado.

Tampoco al club y al valencianismo. El ‘14’ tiene ahora dos sueños después de la renovación. El primero es levantar un título como capitán del Valencia. José fue titular en la final de la Copa del Centenario de 2019 contra el Barcelona de Leo Messi, pero fue su amigo y excompañero Dani Parejo, entonces primer capitán de la plantilla, quien subió al palco de autoridades del Benito Villamarín para levantar la octava. Gayà tenía la ilusión de alzar al cielo de La Cartuja la novena Copa de la historia. Él era el encargado de recogerla, pero no pudo ser. Sus lágrimas de dolor dieron la vuelta al mundo y encogieron el corazón de todo el valencianismo. El otro deseo de Gayà es convertirse en un ‘one club man’ (hombre de un solo club) y grabar su nombre para siempre en la historia del club. José debutó el 30 de octubre de 2012 en Llagostera con 17 años a las órdenes de Mauricio Pellegrino. Diez temporadas después, el de Pedreguer es a sus 27 años historia viva del club. Su sueño es retirarse en el Valencia convertido en un ‘hombre de un solo club’ como los míticos Antonio Puchades, Pep Claramunt, Manolo Mestre, Amadeo o Paco Camarasa. El capitán acabará su nuevo contrato con 33 años. Mientras tanto, seguirá batiendo récords. El de Pedreguer ingresó en el ‘top 50’ de partidos jugadores de la historia del Valencia en noviembre de 2020. Dos años después, está en el puesto 34 por encima de auténticas leyendas como Mundo, Eizaguirre, Epi, Ayala, Kempes, Guillot, David Villa, Pellegrino, Iturraspe o Djukic. En Pamplona jugó su partido número 295 en el Valencia. Si juega las próximas seis jornadas llegará al Mundial superando la cifra de 300. Esta temporada ya ha adelantado al mítico Pasieguito (292). El sábado contra el Elche podría igualar los 296 partidos de Waldo Machado. Sus números hablan por sí solos de su dimensión como futbolista. Si le respetan las lesiones, Gayà podría rondar los 500 partidos con el Valencia. Y eso son palabras mayores porque solo hay tres leyendas que han conseguido instalarse en esa zona noble de partidos disputados. A cuál de los tres mitos más grande: Fernando Gómez Colomer (553), Ricardo Arias (521) y David Albelda (485). La leyenda de Gayà continúa. ¿Por qué el Valencia de Gattuso genera tan poco tiempo efectivo?