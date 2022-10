No está siendo una temporada sencilla para Bryan Gil. Después de tener un acuerdo cerrado para volver al Valencia CF en calidad de cedido, Antonio Conte le cerró la puerta de salida por no tener fichado un sustituto. Era evidente que el andaluz iba a jugar poco porque ya el curso anterior no había entrado en los planes, pero aún así el italiano no le dejó recalar en Mestalla.

En lo que va de campaña ni siquiera se ha estrenado en Premier League, cortando su progresión y acumulando mucho tiempo de banquillo, y en Champions League ha jugado 17 minutos repartidos en los dos encuentros contra el Eintracht de Frankfurt. En esta jornada de Liga de Campeones, el exjugador valencianista dispuso de solamente 5, pero le sobraron para reivindicarse. 10 minutos solo ha jugado hoy Bryan Gil y ha provocado este penalti. A ver si va jugando más.pic.twitter.com/lzL1kmQ5by — Selección-Rojita (@SeleccionRojita) 12 de octubre de 2022 El andaluz cogió un balón suelto entre líneas haciendo gala de su viveza sin pelota y cuando la cogió encaró al defensor, al que con un cambio de ritmo dejó a contrapie y con la única alternativa de hacerle penalti para frenarlo. El partido iba 3-2 a favor y de hecho el marcador no se movería, ya que Harry Kane erró el lanzamiento desde los once metros. A pesar de cumplir con su papel, parece complicado que Bryan sea protagonista en el Tottenham a corto-medio plazo y está por ver si en el mercado de invierno tiene la posibilidad de volver a salir cedido en busca de minutos para crecer.