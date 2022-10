La renovación de José Luis Gayá hasta 2027 se ha celebrado a lo grande: con un acto por todo lo alto en Mestalla. Antes de la rueda de prensa del capitán intervino Layhoon Chan, presidenta del Valencia CF, para dedicarle unas palabras. La mayor parte del discurso fue en inglés, pero también se atrevió con el valenciano.

"Gracias por venir a acompañarnos en este evento tan importante. Estoy feliz de anunciar la renovación de Gayà hasta 2027. Es un jugador con una gran influencia en el campo y nuestro capitán. Su liderazgo y su amor por el club hacen de él un gran ejemplo del ADN del Valencia CF. Estamos orgullosos de continuar este camino con él durante mucho tiempo", dijo la presidenta.

Layhoon elogió al lateral por su fidelidad al club: "Su muestra de compromiso es un mensaje de fuerza para todos los valencianistas. Creciendo en el club durante muchos años, haciendo largos viajes de Pedreguer a la Ciudad Deportiva, buscando tiempo para dormir y entrenar, ha demostrado mucho sacrificio, determinación y humildad. Muchos de nuestros veteranos dicen que ven en él lo mismo que vieron en Claramunt, Arias y Fernando, así que me alegra mucho que hayan participado en el anuncio de la renovación junto con los capitanes de la Academia. Es precisamente por ellos que el relevo de la antorcha puede continuar años y años de generación en generación".

Por último, le lanzó un mensaje en valenciano: "Felicitats, Gayà. Gràcies per la teua contribució com a capità. Et desitgem moltes temporades d'èxits al nostre club y que portes moltes alegries als nostres aficionats. També vull desitjar-te molta salut i felicitat. Amunt Valencia. Amunt Gayà".