De quién te acuerdas en estos momentos. Mejor y peor momento en el Valencia

Emocionarme es algo que no controlo. Recordar lo largo que ha sido este camino se ve en el vídeo, son momentos en los que me he sacrificado mucho y he dejado aparte a mi gente. Recuerdo a la gente que también lo ha hecho y no ha llegado a ningún sitio. Estoy muy orgulloso. El mejor momento es cuando ganamos la final de Copa contra el Barça, cuando pitó el árbitro fue el mejor momento que he tenido en un campo de fútbol y el peor diría que la otra final de Copa. Fue un momento duro pero me sentí orgulloso. En la selección cuando perdimos las semifinales también fue duro.