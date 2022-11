Gennaro Gattuso mostró su malestar con parte de la prensa al considerar que sus recientes declaraciones en las que hablaba del objetivo de "revalorizar jugadores" han sido malinterpretadas. El técnico insistió en distintas ocasiones, aprovechando la previa del partido ante la Real Sociedad, en que él no recibe órdenes de Peter Lim al respecto y trató de explicar que cuando él dice esto lo hace pensando en la construcción de un proyecto estable y no en la compra-venta de jugadores.

Igual ocurre, también lo matizó, cuando habla de los 40 puntos, Rino explicó que lo argumenta no en base al objetivo del equipo para la clasificación (permanencia) sino como un punto de inicio para la liberación de los nervios de una plantilla joven y que -de acuerdo al míster- jugará sin tanto nerviosismo una vez certifique el primer objetivo.

El técnico se mostró enfadado con parte del sector de la prensa y llegó a asegurar que a algunos les gusta "que las cosas vayan mal". La rueda de prensa ya comenzó con este tema. Al ser cuestionado sobre el asunto -dijo que el objetivo era del crear un estilo de juego para el equipo y el de revalorizar jugadores- y preguntado sobre si quería matizar algo, Gattuso fue contundente:

"Seguramente no hable muy bien español, pero al juego que a vosotros (periodistas) os gusta jugar no me gusta. Cuando yo digo que el club me ha dicho que el objetivo no es Europa, sino el estilo de juego. Yo no he dicho que el club quiera vender a sus jugadores jóvenes. Yo no he dicho esto y a vosotros es lo que os gusta oír. Yo dije que en estos momentos el objetivo que me ha pedido el club es dar al equipo un estilo de juego, jugar para ganar más partidos posibles".

"La verdad es una aquí: en el club saben la formación de inicio de mis equipos una hora antes del partido. Nunca nadie me ha dicho si alguien juega o no juega. Pienso que no es correcto que mis palabras se malinterpreten para ponerme en contra del club. Yo estoy aquí y soy el primer responsable si el equipo no gana. El acierto de poner jugadores es mía. El acierto de la parte deportiva es mía y lo normal es que la culpa si no se gana sea mía. Yo a estos juegos no juego, fuera. No me gusta. Siempre me toca matizar. Yo siempre he dicho lo mismo. Cuando hablé de 40 puntos no es porque no me fíe de mi equipo, sino porque tengo un equipo joven y que una vez llegue puede jugar con una tranquilidad mejor. Yo no digo que nuestro objetivo sea pelear por no bajar. Yo pongo la mano en el fuego por mi equipo porque me demuestran cada día que están en los partidos, que tienen buena mentalidad, se entrenan bien... Yo si veo algún día que no hago mi trabajo bien me iré a casa. Por mi carácter y mentalidad, es increíble que penséis que estoy alineando a jugadores para revalorizarlos y venderlos".

El tono del técnico fue subiendo con el paso de los minutos. Llegó incluso a 'enzarzarse' con un periodista que insinuó que estaba alterándose. "Es que habláis de cosas que no son verdad. Si pensáis que yo estoy aquí para revalorizar a jóvenes del Valencia, a mí me duele la cabeza. El propietario del club nunca me habló de esto. Luego podremos decir más o menos sobre los jugadores, pero yo estoy contengo con mi equipo. Estoy contento con la mentalidad de mi equipo, debemos mejorar pero el equipo está vivo. Si van perdiendo no es por jugar sin mentalidad. Este es mi estilo, y no digo que sea mejor o peor que otros, pero se puede ganar con este estilo y estoy contento con mis jugadores. Yo voy a muerte con mi equipo y por eso me enfado. Podéis decir que no preparo bien el partido, pero no se puede jugar con mis palabras. Siempre hablé de las mismas cosas y no es posible que tenga que vivir esto. Yo no voy contra el presidente o contra el club. Me tiro fuera de este juego. El primer responsable si no se gana soy yo y si es así me voy a casa. No es correcto que me pongáis en contra del presidente o del club", dijo.

Eso sí, el míster excluyó de la crítica a la afición. "Yo no hablo de la afición, sino de vosotros. A alguno de vosotros (periodistas) le gusta que las cosas no vayan bien", insistió de nuevo. "Porque si las cosas van bien, habláis de Europa, de Champions... Sabéis que es muy difícil pero siempre ponéis un objetivo más. A alguno de vosotros le gusta crear confusión y esto es lo mejor para vosotros. Yo no hablo de la afición, ellos vienen 45.000 espectadores juguemos mal o bien. Yo hablo por los que estamos aquí y es difícil de explicar. A alguno de vosotros os gusta cuando tenemos problemas. Yo soy astuto y tengo la seguridad de que el equipo entrena bien y trabaja. A mí no me gusta perder, como a la afición. Cuando se pierde un partido muchos de vosotros me habláis y me decís si estoy jodido. Es normal, no me gusta perder. Tengo una cara y no soy un falso que vengo aquí a hacerme el contento. No me gusta perder, pero el problema aquí es que a alguno de vosotros le gustan las dificultades", zanjó.