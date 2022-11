Sudáfrica, Rusia, Brasil y ahora Catar. La historia de Cavani sigue escribiéndose en las Copas del Mundo y en unos días el futbolista del Valencia CF afrontará, con la misma ilusión de siempre pero con la experiencia de ser un futbolista maduro y mucho más experimentado por su trayectoria y edad (35), su previsible último Mundial.

Lo hará, eso sí, pendiente de su tobillo. El atacante no ha jugado en los últimos dos compromisos (Real Sociedad y Betis) con el Valencia por unas molestias que ya arrastra desde hace tiempo. Contra el Barça dijo basta y en los últimos partidos Gattuso decidió no forzar a un jugador del que no se discute el compromiso pero que siempre ha tenido a Catar entre ceja y ceja.

Cavani se marcha a Catar tras un primer tramo de temporada en el que recuperó el tono físico y volvió a ser determinante sobre el verde. Prueba de ello los 4 goles y la asistencia que ya ha anotado en siete partidos con el cuadro valencianista antes del parón por ese molesto tobillo.

La reacción de Cavani a la convocatoria

Cavani respondió a uno de sus amigos a través de Instagram. "Felicitaciones por tu cuarta Copa del Mundo. Quién te quita lo bailado", escribió su conocido a través de una storie, a la que el propio futbolista contesto, agradecido: "Gracias, hermano. Vos sí que conoces el camino".