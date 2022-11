El frenetismo no cesó en la vida de John Carew cuando dejó el fútbol. Después de colgar las botas pasó a los rodajes para ejercer como actor y ahora se enfrenta también a una pena de cárcel por cuestiones fiscales. El juzgado le ha impuesto una sanción de 14 meses en prisión, además de una cuantiosa multa económica, según el Daily Mail.

La sentencia, no obstante, no está ratificada y podría duplicarse en caso de que el juez estime que la evasión fiscal por parte del noruego se cometió de forma intencional, ya que de momento se le ha impuesto una pena menor al considerar que no reveló sus ingresos en el Tribunal de Distrito de Oslo de manera involuntaria.

El tribunal del país escandinavo concluyó que Carew actuó de forma "extremadamente negligente" con su fiscalidad, pero cree que no se puede probar más allá de toda duda razonable que proporcionó información incorrecta a las autoridades fiscales noruegas. Y es que el exdelantero del Valencia CF se declaró culpable de los cargos de evasión fiscal, pero su línea de defensa ha ido encaminada a defender que no cometió fraude a propósito y que siguió los consejos de su entonces representante.