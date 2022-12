La RFEF ha presentado a Luis de la Fuente como seleccionador nacional este mediodía en la ciudad del fútbol de Las Rozas en un acto en el que también ha participado el presidente Luis Rubiales y el nuevo director de la Absoluta Albert Luque. El técnico rioja ha asegurado que "Si hay alguien en España que conoce el presente y el futuro del fútbol español en este hombre que está aquí sentado delante de vosotros" y ha reconocido que "las puertas están abiertas para todos los jugadores". Su objetivo más allá de lo deportivo es unir más que dividir: "Quiero que nos sintamos un equipo, quiero recuperar ese espíritu de 2010, quiero conseguir ese sentido de pertenencia y tener 48.000 de futbolistas que se dejen la piel por esta camiseta".

Luis de la Fuente

Quiero agradecer la confianza a la RFEF y el apoyo para seguir desarrollando esta pasión que tengo por el fútbol. También quiero agradecer el apoyo y la tranquilidad de Molina durante todos estos años. También quiero poner en valor el trabajo de Luis Enrique y el trato cercano que he tenido con él. Estas fueron sus respuestas más interesantes:

¿Le ha llamado Luis Enrique?

Hemos intercambiado mensajes después del mundial, tenemos una buena relación.

¿Cuenta con otros futbolistas como Iago Aspas, Canales o Ramos?

Empieza una etapa nueva y todos los jugadores seleccionables tienen las mismas oportunidades. Ya hemos empezado a recabar información de todos. Tenemos una idea formada, pero hay muy buenos futbolistas y todos los jugadores tienen las puertas abiertas.

¿El sistema es innegociable?

Tenemos una idea y un modelo, pero eso se puede adaptar a un sistema, Lo que intento es enriquecerlo con matices y con eso intentar crecer y mejorarlo. El fútbol va cambiando e intentaremos adaptarnos a ello, estamos abiertos a todos cuando la necesidad se estime oportuna.

¿Qué dices a la gente que dice que no tienes experiencia?

Yo fui 15 años futbolista profesional, gané ligas y copa, fui internacional, he sido entrenador, jugador y delegado, he vivido europeos, JJOO, he convivido con 16 de los jugadores de la última selección. Si hay alguien en España que conoce el presente y el futuro del fútbol español en este hombre que está aquí sentado delante de vosotros.

¿Le ha faltado a los jugadores libertad para desarrollar su fútbol?

Yo soy un defensor del talento, lo que intento es generar unas situaciones de juego para desplegar ese potencial. Intentaremos sacar lo mejor de cada futbolista para beneficiar al jugador y al futbolista".

¿Se hubiera llevado a Sergio Ramos?

No era seleccionador, el seleccionador tiene que convocar a los mejores y no voy a entrar en el debate. Todos los jugadores tienen las puertas abiertas, ya veremos. Se les seguirá a todos.

¿Le falta apoyo a la selección?

Quiero que nos sintamos un equipo, quiero recuperar ese espíritu de 2010, quiero conseguir ese sentido de pertenencia y tener 48.000 de futbolistas que se dejen la piel por esta camiseta.

¿Le costó tomar la decisión o o tuvo muy claro?

No tardé ni un segundo, eh 'presi'.

¿Se te ha puesto el cartel de continuista?

Sí entendemos que ya estaba en la RFEF, sí, pero tengo mis matices y se cambiará lo que haya que cambiar. Me gusta ser dominador del juego, tener buenos futbolistas, correr a los espacios, me gusta tener un equipo completo y con varios registros.

¿Va a ser importante para usted Busquets?

Celebro que él quiera seguir. Cómo no voy a querer contar con Busquets. Tiene mucho que decir y dar mucho al fútbol español.

¿Qué es lo que más valora para seleccionar?

Hay que tener talento, luego rendimiento y en ese equilibrio valoraremos en cada momento. Esto no tiene nada que ver con un club. Tenemos que tener a los futbolistas que en ese momento estén mejor.

¿Los penaltis son entrenables?

Todo en el fútbol es entrenable, hasta las formas de saltar al campo. Es una parte importante, no todo el mundo vale para tirar penaltis. Lo valoraremos y elegiremos, a mí me gusta elegirlos y lo seguiremos haciéndolo así. Hay jugadores que no quieren tirarlos. Yo lo he vivido.

¿Te ha sorprendido Gavi? ¿Crees que Eric García ha sido menospreciado?

Es una suerte que haya jugadores que salten barreras como Gavi, con apariciones tan espectaculares. Eric es un futbolista que encaja en nuestro modelo de juego, creo que se le ha presionado mucho y con la tranquilidad y la madurez va rendir muy bien.

El presidente de la RFEF Luis Rubiales tomó la palabra durante el acto para dar la bienvenida a Luis De la Fuente.

"Luis, felicidades y ojalá estés aquí mucho tiempo. Asistimos a un nuevo proyecto y a un cambio de estructura. El jueves comunicamos a Luis Enrique que íbamos a empezar un nuevo proyecto en términos de afecto, yo diría que mutuo. Hemos vivido momentos felices y otros más duros. En esa misma mañana cerramos la incorporación de Luis que pasa a liderar ese proyecto. Tanto Molina como Luque y un servidor estábamos de acuerdo y hoy se ha ratificado el nombramiento por unanimidad. Molina ha sido durante estos años director deportivo de todas las categoría masculinas y tengo que mostrarte mi eterna gratitud porque has hecho una labor diez dando protagonismo al seleccionador y a los futbolistas. Cuando me trasmitiste que quería empezar otro proyecto yo te contesté que eras libre porque el trabajo que has hecho ha sido fantástico. Te quedarás con nosotros ayudando a Luque. Luque viene a aportar en otro puesto diferente, el será el director de la absoluta".

El presidente respondió a algunas preguntas:

¿Hay algo más allá de lo deportivo para que Luis Enrique no siga?

No hay nada de eso, los tres coincidimos que era una etapa y que había que empezar una etapa nueva liderada por Luis de la Fuente.

¿Por qué no se reunió con Luis Enrique? Solo lo hizo Molina. ¿Ha pasado algo?

La relación con Luis Enrique es magnífica, afectiva en lo personal. Hemos ido a por él dos veces. Lo que hubo es diferentes conversaciones de Molina y mía y las damos por buenas por eso no hay mucho que hablar.

¿Os comunicó Luis Enrique la voluntad de continuar? ¿Dónde se rompió la confianza?

Fue una comunicación por parte de la RFEF en la que le transmitimos que se apostaba por un nuevo proyecto, es algo habitual en el mundo del fútbol. Queríamos hablar para ver cuándo nos sentábamos, no ha ocurrido nada nuevo, Luis Enrique nos dijo de hablar luego del Mundial. A mí no me ha dicho 'quiero seguir'. Era un proyecto y empezaba otro.

Por último, también hizo un pequeño discurso el nuevo director de la Roja Albert Luque.

Quisiera agradecer al presidente esta confianza en mí, cuando me dijo que quería que fuera el director de la selección le dije que sí, me siento capacitado y con muchas ganas. Había que tomar decisiones rápidas, me comentaron quién sería mi apuesta y yo le digo que sería De la Fuente. Molina dijo que también le gusta como al presidente y en ese momento le comunicamos a De la Fuente que era el capitán del barco y yo estoy aquí para ayudarle en todo porque está capacitado para todo. Gracias Luis y mucha suerte.