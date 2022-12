Meriton en estado puro. La «Junta de la vergüenza», como la definió el presidente de Libertad VCF, concluyó como todo el valencianismo esperaba. Pocas respuestas a las preguntas de una oposición que estuvo a la altura de los accionistas que no pudieron participar y todavía menos capacidad de autocrítica por parte del Consejo de Administración. La presidenta Layhoon Chan defendió a ultranza a Peter Lim, aprobó con su rodillo accionarial las cuentas del ejercicio pasado con pérdidas de 45,8 «preocupantes» millones de euros y un presupuesto de 109 para el actual, justificó la crítica situación económica aferrándose a los efectos de la pandemia y la ausencia del equipo en competiciones europeas y, tal vez lo más grave e injusto, responsabilizó a la gestión anterior de gran parte de las pérdidas. Según la presidenta, de ese total de 180 millones de pérdidas acumuladas que arrastra el Valencia 95 son herencia directa de las etapas anteriores a Meriton. Más de lo mismo en el palco de Mestalla. Las siete horas de Junta demostraron que la vida sigue igual en el Valencia.

Layhoon apunta al Ayuntamiento

O casi igual. Porque se avecinan nuevos días de mucha tensión con las autoridades políticas. La presidenta endureció el pulso con el Ayuntamiento, cargó duramente contra el consistorio y lo culpó directamente de bloquear las licencias para la construcción del Nuevo Mestalla. Layhoon llegó hace meses de la mano del máximo accionista con la misión de reconducir la relación con las instituciones con un talante más conciliador. Nada más lejos de la realidad. Su actitud fue una declaración de guerra en toda regla.

Layhoon criticó a la Generalitat por caducar anticipadamente la ATE y al Ayuntamiento por no haber contestado a la solicitud de nuevas licencias y no tener el borrador del nuevo convenio. «Tras cuatro meses seguimos esperando. Creo que no nos va a dar certezas sobre el Nou Mestalla hasta elecciones», decía insinuando un uso político del asunto: «No parece haber prisa». La presidenta lanzó preguntas al aire en su ataque al Ayuntamiento. «¿Por qué Ayuntamiento canceló la ATE? ¿Por qué bloquea licencias? ¿Por qué no nos ha pasado por escrito el convenio? Yo también tengo preguntas», decía recordando que aquello que se hablaba en las reuniones «luego no sucedía». Unas palabras contundentes que este martes (11:30 horas) tendrán respuesta en rueda de prensa por parte de la Vicealcaldesa de València Sandra Gómez. La guerra está abierta.

Al hilo del problema del estadio, Layhoon desveló en la Junta la existencia de un inversor que estaría interesado en la zona comercial del Nuevo Mestalla. «El Ayuntamiento sabe que tenemos inversor interesado en el aspecto comercial», reveló la presidenta. La Directora Financiera del club Inmaculada Ibáñez salió en defensa de CVC y también metió presión al consistorio asegurando que su plan de negocio para generar más ingresos pasa por finalizar las obras del estadio y mejorar los resultados deportivos. En este sentido, Layhoon anunció un nuevo préstamo de Meriton de 35 millones «en condiciones estándar».

Kiat Lim entra en escena

La cara nueva de la Junta fue Kiat Lim. El hijo del máximo accionista, se estrenó intentando explicar que el «plan» de su padre pasa por «tener éxito, trofeos y jugar en Europa, aunque es un equilibrio difícil». Layhoon aprovechó la presencia de Kiat en València para reforzar su mensaje y cerrar la puertas a una posible venta. La presidenta no se comprometió, pero sí aseguró durante la Junta que «estudiará» rebajar el límite de acciones para permitir la participación del valencianismo y demostrar con hechos y no solo palabras un aperturismo que ayer brilló por su ausencia.