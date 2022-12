El lateral izquierdo del Betis Juan Miranda ha hecho un ejercicio de autocrítica de su pasado año al definir su rendimiento como "regular" y mostrado su esperanza en que le "venga bien este parón para dar un salto de calidad" porque, según consideró, el equipo "también" le necesita.

Miranda hizo balance de una temporada en la que alternó altibajos en su rendimiento, como él mismo reconoció a los medios del club, con el hecho de erigirse en héroe del beticismo al marcar el penalti decisivo en la tanda final que le dio al Betis el título de la Copa del Rey ante el Valencia en el estadio de La Cartuja.

Desde la concentración que el equipo del chileno Manuel Pellegrini está haciendo esta semana en Marbella (Málaga), Juan Miranda dijo que este parón es algo "nuevo para todos" y que les "ha venido bien" al conjunto bético, que venía "partidos raros, con expulsiones y, sobre todo, para que vuelvan los lesionados, que es importante".

"A mí me ha venido bien para descansar. Cada persona sabe los momentos buenos y malos que pasa como profesional. He estado este último año regular y espero que me venga bien para dar un salto de calidad", dijo el zaguero de Olivares (Sevilla), quien ha completado hasta ahora 93 minutos en dos partidos.

Miranda, quien llegó al Betis en 2020 tras una cesión en el Schalke 04 alemán desde el Barcelona, compite en el lateral izquierdo verdiblanco con uno de los pesos pesados del equipo de Pellegrini, Álex Moreno, cuyo espectacular rendimiento ha influido en su menor presencia en los onces del chileno.

Consideró que lateral zurdo que el Betis ha "empezado muy bien" y, pese a que "los últimos partidos fueron más raros", el parón y la concentración les "va a venir bien para desconectar" y afrontar la vuelta a la competición liguera el próximo 29 de diciembre ante el Athlétic de Bilbao en el Benito Villamarín.

Pensando en la Supercopa

No obstante, a sus 22 años Miranda mantuvo que "ojalá sean todos los años así, hartos de partidos" y que no se cansen de jugarlos y, en el calendario próximo del Betis, se refirió a la Supercopa de España que el conjunto bético disputará en Riad entre el 11 y el 15 de enero con Real Madrid, Barcelona y Valencia, .

"Es otro título y estás a dos partidos, aunque los rivales con los que te enfrentan son de muchísimo nivel y quieren la Supercopa igual que tú, pero sabemos que tenemos un gran equipo, lo hemos demostrado e iremos a por ello", afirmó Miranda, quien no olvida el penalti que le convirtió en el nombre propio del Betis en la Copa.

Manifestó que "eso va a estar ahí mucho tiempo" aunque no se puede "vivir del pasado" y sí, por el contrario, intentar "que se repita" porque "hay que seguir adelante" y "en el fútbol el pasado importa poco: ojalá en Copa repitamos, en Liga mejoremos y, como dice Manuel (Pellegrini), poco a poco a mejor cada año", dijo.