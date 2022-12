Marcos André ha jurado la Constitución Española esta mañana en un juzgado de Lliria. El delantero del Valencia ya tiene la doble nacionalidad y deja desde hoy de ocupar plaza de extranjero después de 8 años de residencia en España. Una buena noticia para el jugador y para el Valencia (deja un hueco para fichar extracomunitarios) de cara al mercado de invierno. Solo Samuel Lino ocupa ahora mismo ficha de extranjero.

El ya hispano-brasileño ha reconocido estar muy contento a la salida de los juzgados "Es un sueño cumplido tenerlo es bueno para mí y para el club, es algo que venimos buscando desde hace mucho tiempo. Tenerla es un sueño. Prácticamente casi desde mi fichaje. Estamos muy contento, esto abre muchas puertas para el club, el club tendrá un poco más de margen. Me ha felicitado todo el mundo y estoy muy contento. Es muy importante para mí conseguirlo a nivel personal y deportivo. Es algo que buscaba y no me puedo quejar, me está yendo muy bien la cosas en el Valencia y estoy muy contento", aseguró.

La doble nacionalidad se ha hecho esperar unos días más de los previstos. De hecho, estaba previsto que el delantero pudiera hacerlo a principio de esta semana. Sin embargo, un error burocrático la retrasó hasta este viernes.

La doble nacionalidad del delantero es muy importante en clave mercado. Marcos André libera una ficha extracomunitaria y permite al club más margen a la hora de fichar y reforzar la plantilla. Durante el verano, el club ya tuvo problemas para firmar nuevos jugadores no europeos: con la salida de Maxi Gómez el Valencia liberó la tercera plaza, mientras que Lino y Marcos André ocupaban las restantes. Ahora el escenario ha vuelto a cambiar. El Valencia no tiene excusa para fichar.