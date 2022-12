El Valencia CF hizo este lunes oficial la renovación de Jaume Domènech. El portero amplía su contrato por una temporada hasta el próximo 30 de junio de 2024 con opción a otra adicional, tal y como pudo saber SUPER. El de Almenara ha firmado un 1+1 que se puede prorrogar hasta 2025 siempre y cuando las dos partes lo consideren oportuno. Era cuestión de tiempo que se hiciera oficial un acuerdo que estaba pactado desde hace tres meses. El club, bajo el lema ‘sentiment, respeto y unión’ apuesta por la continuidad del guardameta que, por si fuera poco, esta tarde será premiado en la Gala de los Premios de Superdeporte 2022. Este martes 20 de diciembre es el gran día del ‘Gat’.

El Valencia se sentó con los agentes de Jaume justo un día después de haberse roto el cruzado anterior de su rodilla derecha el pasado 8 de septiembre y emprender el duro camino en su recuperación. Fue entonces cuando el club le comunicó al jugador que estuviera tranquilo y que contaban con él de cara al futuro pese a que su contrato vencía el próximo mes de junio. Los informes positivos de Gennaro Gattuso fueron clave para tomar aquella decisión y prolongar el vínculo de uno de los pilares en el vestuario del Valencia CF. Rino lo quiere cerca de sus compañeros aún estando lesionado de gravedad. El guardameta blanquinegro seguirá vistiendo la elástica valencianista al menos una temporada más, aunque si ambas partes lo consideran podría incluso llegar a 2025.

El club de Mestalla anunció la renovación con un emotivo vídeo. Sus compañeros le esperaron por sorpresa sobre el verde de Paterna y tras hacerle un pasillo, al fondo aparecieron Layhoon Chan, Miguel Ángel Corona, Gattuso, José Luis Gayà y su inseparable José Vicente Forment, su vecino de Almenara y una de las leyendas del club. Ambos le hicieron entrega de la camiseta con el 2024 a su espalda. Pese a que era un secreto a voces, la oficialidad llega en un momento importante para Jaume. Aunque estaba cerrado, en el club estimaron oportuno dejar el anuncio para estas fechas de parón. Justo cuando el portero de Almenara se encontrara mejor física y mentalmente después de un primer tramo de recuperación muy duro.

«No me lo esperaba, me dicen ves que tienes que hablar ahí un minuto y luego empezamos a entrenar», dijo Jaume al recibir la sorpresa. «La última vez que estuvimos con Forment fue en tu pueblo, ¿te acuerdas? Sigue así y recupérate», le decía en uno de los momentos del vídeo Layhoon. «Tengo que volver mejor que estaba», afirma siempre optimista Jaume agradecido con el club. «Muchas gracias». El ‘gat’ se encuentra sin ficha federativa (el club lo sustituyó por Iago Herrerín) recuperando de su grave lesión de rodilla y no jugará lo que resta de temporada.

Comunicado Oficial

El club anunció la renovación por la tarde en un comunicado en el que se mostró «orgulloso de poder anunciar su continuidad» y recordó su trayectoria deportiva y su currrículum en la entidad valencianista. «Jaume (05/11/1990) se incorporó al VCF Mestalla hace casi una década, en el verano de 2013, y desde entonces ha progresado primero hasta convertirse en jugador de la primera plantilla y, después, hasta consolidarse como un futbolista importante no solo por su rendimiento sobre el césped, sino también por su contribución en el día a día como uno de los líderes y referentes del vestuario. A sus 32 años, Jaume ha sido campeón de Copa del Rey en 2019 protagonizando una gran actuación individual y ha vestido la camiseta del Valencia CF en más de un centenar de partidos oficiales con el primer equipo».

Este martes a partir de las 13:00 tendrá lugar el acto de renovación en el Palco Vip de Mestalla. Horas más tarde, a las 19:00, será premiado en la Gala de los Premios Superdeporte 2022 que se celebrará en las instalaciones del Complejo Deportivo y Cultural La Petxina. El portero será reconocido por su ejemplo de compromiso con el Valencia, su capacidad de liderazgo en el vestuario y su espíritu de superación, más allá de sus logros deportivos en temporadas anteriores. Es su día.