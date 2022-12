Miguel Ángel Corona no habló del futuro de Toni Lato en su entrevista. El silencio del Valencia en torno a la continuidad del lateral izquierdo cada vez sorprende menos. Han pasado tres largos meses desde que Gennaro Gattuso pidió personalmente a Peter Lim la renovación del futbolista. Sucedió en la reunión del pasado 21 de septiembre en Singapur y desde entonces no hay oferta. El Valencia sigue sin presentar una propuesta a los agentes del futbolista, el tiempo corre y solo quedan dos semanas para que Lato tenga libertad para negociar con cualquier club. Algo que sucederá el próximo 1 de enero de 2023. Seis meses antes de que finalice su contrato con la entidad de Mestalla.

El Valencia no mueve ficha. El jugador, mientras tanto, espera y habla en el campo. Toni está respondiendo a la confianza de Gattuso con rendimiento, polivalencia y el mismo compromiso que siempre a pesar del silencio del club. La oferta no llega, a diferencia de Mouctar Diakhaby con una propuesta encima de la mesa. Sin embargo, la implicación de Lato con el club, el equipo, su entrenador y sus compañeros es máxima. Toni fue uno de los jugadores importantes en la rotación de Rino durante la primera fase de la temporada y quiere seguir siéndolo a partir de enero de lateral izquierdo, de extremo a pie cambiado o de interior por dentro. Lato ha interiorizado su rol de mediocentro y está ayudando cada vez que sale. Sus tres partidos de pretemporada contra el Leeds sub-21, el Clermont y el Nottingham Forest son la mejor prueba. Lato siempre suma en el campo y fuera en su faceta de capitán. El de la Pobla de Vallbona asumió galones con la venta de Carlos Soler y es uno de los líderes del vestuario junto a sus amigos y compañeros José Luis Gayà y Jaume Domènech. Forma parte del núcleo duro de la plantilla. Sin embargo, no está recibiendo ese mismo trato por parte del club a nivel contractual.

Lato y Jesús Vázquez

Corona dejó claro en uno de sus pocas intervenciones públicas que el futuro de Toni iba directamente relacionado a lo que pase con el otro lateral izquierdo de la plantilla: Jesús Vázquez. «El de Toni es un tema que está candente. Hay que tener en cuenta que teníamos un tema prioritario que era Gayà y anunciamos su renovación. Esto hace que tengamos dos jugadores con contrato en vigor para esta posición. El tercero es Toni con el que estamos encantados y se abre un periodo de análisis para encajar ese puzzle porque estamos muy contentos con él». Lo único que dejó claro Corona este lunes es que están conversando con Jesús y que su salida en el mercado de invierno es una de las posibilidades que el club tiene encima de la mesa para solucionar su situación.

El club se lo piensa. Mientras tanto, cada vez son más los equipos que llaman a su puerta. Los primeros fueron el Ajax de Ámsterdam y el Bolonia (dispuesto a pagar ya en enero), pero la lista de equipos europeos y españoles cada vez es más larga. Desde el 1 de enero, Toni podrá negociar libremente su futuro con cualquier otro club. Un escenario peligroso para el Valencia y cada vez más atractivo para los clubes interesados en sus fichajes a coste cero.