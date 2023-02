La rueda de prensa de Layhoon Chan, Miguel Ángel Corona y Javier Solís en Paterna ha tocado muchos asuntos. En este caso a nivel deportivo, la reciente salida de Gennaro Gattuso del Valencia CF también ha sido motivo de pregunta a la que tanto la presidenta del club como Corona han recalcado en más de una ocasión que los fichajes no fueron la razón de la salida de Rino.

En primer lugar la presidenta ha querido dejar claro que la relación con el italiano se rompió de “mutuo acuerdo” tal y como rezaba el comunicado oficial: "Yo no miento. Me refiero a la relación de Gattuso, el mutuo acuerdo al que hemos llegado no tenía nada que ver con los fichajes. Él pidió una reunión el domingo después del partido. Él fue muy transparente, pero no tiene nada que ver con los fichajes"

En ese sentido tanto Layhoon como Miguel Ángel Corona han explicado que la marcha de Rino no se debe a una disparidad de criterios en los fichajes y que hubo “sintonía” siempre. “Como siempre os he dicho he sentido desde la parte técnica una armonía con el entrenador en cuanto a la concepción y la valoración de los jugadores. Considerábamos que es lo correcto, el poder ir de la mano con el técnico. Rino no nos ha transmitido descontento”, ha afirmado Corona.

Por su parte la presidenta del Valencia ha recapitulado y ha ido paso por paso detallando cómo fue la salida de Gattuso desde la derrota en Pucela: "Si tú recuerdas el club reforzó a Gattuso tras el partido del Valladolid. Gattuso pide una reunión el lunes por la tarde. No fueron buenas noticias para nosotros, fue una reunión muy muy larga en la que fue honesto y transparente y transmitió que no veía clara la forma de revertir la situación. Solo podemos respetar su voluntad, evidentemente los tiempos no son buenos, pero esto es el fútbol y hay que seguir para adelante”.

Por último Layhoon Chan también quiso hacer ver que el máximo accionista estuvo al tanto en todo momento de esa reunión que duró “cuatro horas” según la presidenta: "En la reunión del lunes físicamente no estaba Lim. Eso sí, estuvo puntualmente informado tanto él como el Consejo de Administración, que estuvo involucrado en el reporte a Lim. Agradeció el esfuerzo hecho a Gattuso y también disgustado por el contratiempo que supone. Sí, evidentemente está informado de las protestas. Prueba de ello fue el cambio de dirección que se produjo este verano. Es constante la presión y las instrucciones que pone en ella y en el resto de la dirección para solucionar las cosas sí o sí".