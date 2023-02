Voro González ha confirmado en su primera rueda de prensa que el club le ha comunicado que será el entrenador del Valencia "hasta el final de la temporada". El de l'Alcúdia fue muy tajante a la hora de responder a la pregunta. ¿El club le ha confirmado si se queda hasta el final de la temporada? "Sí. Me lo ha confirmado", contestó con rotundidad.

En su última etapa aseguró que no le hacía mucha gracia ejercer tanto tiempo de entrenador. Voro siente que, seal el tiempo que sea, es "una cuestión de responsabilidad". "Es cuestión de responsabilidad, sean 6, 12 o 15 partidos. Lo que toque. Yo no acabo de llegar y entiendo que si perdemos todos los partidos tendrá que venir otro. Eso pasa todos los años en todos los equipos. Hace dos años fueron cuatro partido, otro año seis... Hace dos años jugamos contra equipos que acabaron descendiendo. Fueron situaciones límite en las que nos jugábamos a un partido el 'ser o no ser'. Además en aquel momento con las gradas vacías. Esto va en el cargo. En el momento en el que asumo que estoy aquí, no te tiene que quitar ni un minuto en el objetivo", explicó.

El técnico ha reconocido que asume la situación y se la toma como un acto de responsabilidad. "Por desgracia no es una situación nueva. Asumo la situación con la responsabilidad de siempre para, desde el trabajo y la responsabilidad que tiene el cargo de ser entrenador del VCF, trabajar para mejorar la situación y que el equipo cuanto antes salga de esas posiciones que nos hemos acercado últimamente peligrosas".

Además, Voro ha recordado que no es un entrenador al uso y que "cuando acabe esto volveré a mi sitio". "Es una responsabilidad muy grande. Si el club piensa que puedo aportar algo... no lo dudo. ¿Responsable? Pues claro. Si ahora duermo menos, pues duermo menos. Hay que afrontar el problema. Yo no soy un entrenador al uso. Cuando acabe esto volveré a mi sitio. Estaré para ayudar al club hasta que me necesiten. Conozco dónde estoy y esto no me preocupa. Quiero que el equipo compita, cumpla y cuando antes consigamos los puntos mejor. Buscaremos con nuestras herramientas y conocimientos acertar cuanto antes".