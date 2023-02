La aventura de Gennaro Gattuso arrancó el pasado mes de junio y el italiano aseguró que no tenía miedo al proyecto que arrancaba en el Valencia CF. Pasaron las jornadas y no llegaron ni los jugadores que demandaba ni los resultados esperados. El discurso del entrenador fue entrando en una fase en la que empezaba a reconocer que sentía miedo ante los rivales pequeños. Lo hizo incluso para el duelo copero frente al Sporting de Gijón, pero lo resaltó más tras la derrota en casa ante el Athletic Club.

En su tercera rueda de prensa, Voro fue cuestionado por el "miedo" que reconoció Gattuso en varias ocasiones, mostrando un perfil totalmente distinto.

Sin miedo, pero con compromiso

"En el fútbol no contemplo la palabra miedo. No es por no decir la palabra en sí. Tenemos 19 partidos. Vamos a competir y para ello hay que convencerse de verdad de que el camino más corto para el objetivo es el que estás teniendo y competir con las máximas opciones de ganar. Un rival te puede superar, pero no puedes encarar un partido con miedo. Estás derrotado de antemano", afirmó con rotundidad Voro.

El entrenador valencianista quiere a todos sin miedo... pero remando en la misma dirección: "Todos tienen compromiso. Los jugadores son personas y esto pasa en todos los equipos. Unos lo están más y otros menos, pero nuestro objetivo es estar centrados en ser responsables como profesionales para competir y poner el esfuerzo servicio del grupo. El que no lo haga se descalificará solo. No hay jugadores que estén pensando en otra cosa. Hay que sumar los puntos necesarios cuanto antes".